Steam Deck: Valve zeigt wie ihr sehen könnt, welche Spiele kompatibel sind

Linux

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 15. Juli dieses Jahres hat Valve das Steam Deck vorgestellt. Ein Handheld, das zum Release mit SteamOS 3.0 als Betriebssystem ausgestattet und DirectX-kompatibel sein soll, damit ihr so gut wie alle Spiele eurer Steam-Bibliothek mobil spielen könnt. Wie ihr nun genau herausfindet, welche Spiele im Einzelnen problemlos auf dem Steam Deck laufen, das hat Valve jetzt anhand eines Updates samt kurzem Video auf der offiziellen Steam-Deck-Website bekanntgegeben.

Demnach arbeitet man an einem System, das euch in vier verschiedenen Kategorien zeigen soll, ob das entsprechende Spiel sozusagen "out of the box" spielbar ist oder lediglich als "playable" mit einigen zusätzlichen Konfigurationen eingestuft wird oder ob ihr die gewohnte Desktop-Erfahrung auf dem Handheld mit "unsupported" aus technischen Gründen leider nicht machen könnt. Die vierte Kategorie "unknown" erklärt sich vermutlich selbst.

Aktuell sind laut Valve über 7.500 Spiele mit dem Steam Deck kompatibel und es sollen stetig weitere hinzukommen. Ziel soll es sein, prinzipiell alle PC-Spiele auf dem Handheld zugänglich zu machen. Dafür soll tatsächlich jedes einzelne Spiel auf Steam dahingehend von Valve geprüft werden und mit einer der vier oben genannten Kategorien beziehungweise entsprechenden Symbolen versehen werden. Wie das Ganze aussehen soll, könnt ihr dem Teaserbild der News entnehmen. Zusätzlich haben wir euch das zweieinhalb minütige Erklärvideo zum Thema eingebunden.

Die ersten Geräte sollen bereits im Dezember 2021 an Vorbesteller ausgeliefert werden. Der Großteil der Kontingente soll dann 2022 folgen. Zu den technischen Details, weiteren Infos und Preisen der unterschiedlichen Varianten könnt ihr unsere News vom 15. Juni lesen.