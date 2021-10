PM: Neu im Xbox Game Pass: Age of Empires IV, Dragonball FighterZ und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In der zweiten Oktoberhälfte dreht sich der Xbox Game Pass um eine Reihe von Spielen, auf die Du Dich wirklich freuen kannst. Bist Du gerade zufällig auf der Suche nach einem packenden Fighting-Game? Willst Du den Weltraum von der Couch aus erkunden? Oder ist Dir eher nach einem Echtzeit-Strategiespiel, das du als Mitglied des Xbox Games Pass schon am ersten Tag der Veröffentlichung spielen kannst? Das und noch vieles mehr haben wir dieses Mal für Dich im Angebot. Es wird in jeder Hinsicht ein großartiger Monat!

Into the Pit(Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Into the Pit ist ein rasantes FPS-Roguelite mit Retrocharme! Du gehörst zu einer Familie von Mystiker*innen und wirst von Gerüchten über ein dämonisches Portal in ein Dorf gelockt, das dunkler Magie anheimgefallen ist. Es liegt an Dir, die Überlebenden zu retten, mächtiger zu werden und in die unheilvolle Grube vorzudringen – und das bereits ab Tag 1 im Xbox Game Pass!

Outriders (PC)

Outriders ist ab heute im Xbox Game Pass für PC erhältlich! Entwickelt von den Macher*innen von People Can Fly, nimmt Dich Outriders mit auf eine spannende Reise auf einen außergewöhnlichen Planeten, den Du sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus mit bis zu zwei weiteren Freund*innen erkunden kannst. Auf Xbox Wire DACH erfährst Du mehr über das Spiel.

21. Oktober – Dragon Ball FighterZ (Cloud und Konsole)

In Dragon Ball FighterZ entfesselst Du Deine inneren Kräfte. Mach Dich gefasst auf spektakuläre Kämpfe in detaillierten Kulissen und Szenerien, die Du ganz sicher aus dem berühmten Dragon Ball-Anime kennst. Kreiere Dein eigenes Team und tritt mit bis zu drei Deiner Lieblingscharaktere gegen ein anderes Team an. Das Spiel versprüht genau jenes Flair, das den Anime so beliebt gemacht hat.

21. Oktober – Echo Generation (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Dieses verschlafene Städtchen steckt voller Geheimnisse! Während Du eine bunt zusammengewürfelte Bande von Kindern anführst, entdeckst Du jede Menge gruselige Geheimnisse und monströse Kreaturen, die nur mit vereinten Kräften besiegt werden können. Tauche ein in dieses rundenbasierte Abenteuer und stelle Dich den mysteriösen Eindringlingen. Als Mitglied des Xbox Game Pass erkundest Du die mysteriöse Kleinstadt pünktlich zum Release!

21. Oktober – Everspace 2 (Spiel-Vorschau) (PC)

[email protected] – In diesem rasanten Space-Shooter lernst Du den Weltraum auf ganz neue Weise kennen. Zwischen unzähligen Planeten, jeder Menge Beute und spannenden RPG-Elementen kommt es vor allem auf Dein Geschick an. Tauche ein die Fortsetzung des Sci-Fi-Klassikers, in dessen offener Welt es vor Geheimnissen, Rätseln und Gefahren nur so wimmelt.

28. Oktober – Age of Empires IV (PC)

Eines der beliebtesten Echtzeit-Strategiespiele kehrt mit einer Fortsetzung zurück – und erscheint pünktlich zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass! Age of Empires IV vereint bewährte Features mit neuen Optionen, die Dir die Möglichkeit bieten, mächtige Zivilisationen in atemberaubender 4K-Grafik zu errichten. Damit jedoch noch nicht genug: Mit Age of Empires IV rückst Du außerdem in den Mittelpunkt großer Schlachten, die die Geschichte der Welt geprägt haben.

28. Oktober – Alan Wake’s American Nightmare (Konsole und PC)

In diesem Spiel kämpft Alan Wake gegen Mr. Scratch, den Boten der Finsternis! Hier erlebst Du eine packende Story, Horden von Feinden, mächtige Schusswaffen, aber auch wunderschöne Schauplätze in Arizona und lustig anmutende Herausforderungen. So eignet sich der Titel sowohl für Alan Wake-Veteran*innen als auch für Einsteiger*innen.

28. Oktober –Backbone (Konsole)

[email protected] – Waschbär-Detektiv Howard Lotor ist kein Held. Er kann kaum die Miete bezahlen. Allerdings ist er über etwas gestolpert, das so gewaltig ist, dass es die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern wird. Atemberaubende Bilder, ein stimmungsvoller Soundtrack und die mitreißende Geschichte erwecken das von Tieren bewohnte Vancouver zum Leben. Dein Post Noir-Abenteuer kann beginnen!

28. Oktober – Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Mit Bassmaster Fishing 2022 erlebst Du den Nervenkitzel des Barschfischens direkt von der Couch aus! Entscheide Dich für einen von zehn Anglern der Elite Series, wie beispielsweise den zweimaligen Classic-Champion Scott Martin oder Hank Cherry. Alternativ kannst Du Dir auch Deine eigene Spielfigur erstellen, um mit dem Gewinn der begehrten Bassmaster Classic unsterblich zu werden. Deine Angelreise beginnt auch im Xbox Game Pass bereits ab Tag 1!

28. Oktober – Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Konsole und PC)

Sowohl mit Blick auf die Story als auch auf das Gameplay kommt Nongunz dubios daher. Der nihilistische Action-Plattformer birgt ein Rätsel, dessen Lösung einige Opfer fordert. Immer wieder beginnt Deine Reise auf einem Friedhof, von dem aus Du Dich in ein sich ständig veränderndes gotisches Verlies voller Albträume begibst. Um zu überleben, braucht es nicht nur Geschick, sondern auch Stil.

28. Oktober – The Forgotten City (Cloud, Konsole und PC)

Du reist über 2.000 Jahre in die Vergangenheit und erlebst die letzten Tage einer verfluchten römischen Stadt. Sobald auch nur eine Person sündigt, stirbt die gesamte Bevölkerung. Nur wenn Du zum richtigen Zeitpunkt mit verschiedenen Charakteren sprichst, die Zeitschleife geschickt einsetzt und stets nach Deinem moralischen Kompass handelst, besteht die Hoffnung, das Geheimnis zu lösen.

Jetzt verfügbar – Halo: The Master Chief Collection Season 8

Season 8 ist da – das neueste kostenlose Update für Halo: The Master Chief Collection! Freue Dich auf mehr als 100 Stufen neuer saisonaler Unlock-Optionen und Inhalte wie mystische Rüstungssets für Halo 3 und Halo: Reach, eine neue Halo 3-Karte, Support für den Custom Game Browser für Halo: Combat Evolved und Halo 3, PC File Share und vieles mehr! Mehr Infos gibt’s im Halo Wayypoint.

20. Oktober – Grounded: Hot and Hazy

Kehre zurück in die Welt von Grounded, um das Hot and Hazy Update zu erleben! Trotze den Gefahren des neu gestalteten Haze-Bioms und überlebe die brütende Hitze im Sandkasten. Mit überarbeiteten Waffen- und Charaktersystemen und neuen Freund*innen, die Dir auf Deiner Reise begegnen, beginnt ein völlig neues Abenteuer.

Verfügbar bis 2. November – Minecraft: The Spooky Gourdian

Es ist an der Zeit, Deine gruseligsten Klamotten aus dem Schrank zu holen! Bis zum 2. November kannst Du Dir mit dem Spooky Gourdian ein kostenloses Character Creator Set sichern. Mit diesem Ebenen-Set, das auch in Minecraft Dungeons erhältlich ist, passt Du Deine Kreationen spielübergreifend an. Bist Du bereit für die Nacht des Schreckens?

Verfügbar bis zum 2. November – Minecraft Dungeons: The Spookier Fall Event

Mach Dich bereit! Das Spookier Fall Event kommt, um Dich ins Gruseln zu versetzen. Vom 13. Oktober bis zum 2. November versammelst Du Deine furchtlosesten Freund*innen um Dich und Ihr stellt Euch gemeinsam einem schaurigen Abenteuer. Auf Euch warten herausfordernde Prüfungen, verfluchte Belohnungen und monströse Mobs, die Euch in Angst und Schrecken versetzen wollen. Seid Ihr mutig genug?

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du jetzt über 100 Spiele mit den Xbox Touch Controls, darunter besonders beliebte Titel wie Scarlet Nexus, Hades and Psychonauts 2 und 13 weitere Spiele, die ab heute verfügbar sind! Hier kannst Du die vollständige Liste von Spielen einsehen, die Xbox Touch Control unterstützen und über die Xbox Xbox-App für Windows, die Xbox Game Pass-App für Android-Geräte, unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Telefonen und -Tablets spielbar sind – und das ganz ohne Controller!

Diese Woche haben wir ein besonderes Paket an Perks für Dich, mit spannenden Inhalten für das gerade erst veröffentlichte Back 4 Blood! Zieh Dir die unten aufgeführten Perks auf Deine Konsole, in die Xbox-App für Windows oder die mobile Xbox Game Pass-App

Ab jetzt verfügbar – Back 4 Blood: Battle-Hardened Bundle

Stelle Dich der Apokalypse mit dem Battle-Hardened Bundle von Back 4 Blood. Neben den Inhalten zu Battle Hardened enthält das Bundle auch das Fort Hope Elite Weapon Skin Pack. Der Battle Hardened Digital Content hält vier Charakter-Skins, einen Banner, ein Emblem, Spray und einen Titel für Dich bereit, während das Fort Hope Elite Weapon Skin Pack insgesamt vier Waffenskins enthält. Hier kannst Du Dich auf M4 Carbine Rifle, UZI SMG, 870 Express Shotgun und RPK LMG freuen.

Ab jetzt verfügbar – Fallout 76 – Survival Bundle

Sichere Dir ein kostenloses Paket mit Items für Fallout 76, darunter ein Mr. Fuzzy Backpack-Skin, Reparatur-Kits und mehr!

Ab jetzt verfügbar – Eternal Return: Ultimate Bundle

Finde deinen Lieblingscharakter, um Lumia Island zu erobern! Das Ultimate Bundle hält neun Charaktere sowie A-Coin- und XP-Boosts zum Freischalten bereit, damit die Experimente so richtig losgehen können.

Ab jetzt verfügbar – The Cabin in the Woods zum Leihen

Leih Dir den Horrorklassiker The Cabin in the Woods während des Shocktober Sales von Microsoft Movies & TV und entdecke über 500 Gruselfilme im Angebot.

Die folgenden Spiele verlassen den Xbox Game Pass zum 31. Oktober. Nimm Dir etwas Zeit, um die Spiele gebührend zu verabschieden. Und vergiss nicht, Deinen Mitgliedsrabatt zu nutzen, um bis zu 20 Prozent zu sparen, wenn Du ein Spiel länger behalten möchtest.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über dieXbox Mobile App, die neueXbox (Beta) Appauf Windows 10 PC und Windows 11 PC, oder hier aufXbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen@XboxGamePassund@XGP_PC_DACHsowie demInstagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.