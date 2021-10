PM: Microsoft Flight Simulator: Die Reno Air Races starten am 18. November (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Piloten, aufgepasst! Am Himmel wird es so rasant und actiongeladen wie noch nie, denn am 18. November starten die heiß erwarteten Reno Air Races, die den schnellsten Motorsport der Welt in die den Microsoft Flight Simulators bringen. Das Reno Air Races: Expansion Pack und die Reno Air Races: Full Collection findest Du ab dem 18. November im Microsoft Flight Simulator Ingame-Marktplatz.

Um Dir eine möglichst rasante und gleichzeitig realistische Erfahrung zu ermöglichen, hat das Team des Microsoft Flight Simulators eng mit der Reno Air Racing Association (RARA), dutzenden erfahrenen Pilot*innen sowie Besitzer*innen authentischer Flugzeuge und Nachbildungen des Sports zusammengearbeitet.

Die Reno Air Races: Full Collection bietet 40 offiziell lizenzierte Flugzeuge, darunter zehn North American P-51 Mustangs, zehn North American T-6 Texans, zehn Aero L-39 Albatros’ und zehn Aviat Pitts Special S1S. Darunter befinden sich viele berühmte Champions wie Miss America, Strega, Voodoo, Baron’s Revenge, Radial Velocity, Six-Cat, American Spirit und Pipsqueak und viele andere Maschinen, die ihren Pilot*innen Gold gebracht haben. All diese erstaunlichen Flugzeuge und das komplette Online-Rennerlebnis sind im Preis von $59,99 enthalten.

Für all jene Hobby-Pilot*innen, die einfach den Rennspaß gemeinsam mit ihren Freund*innen genießen wollen, ist das Reno Air Races: Expansion Pack der perfekte Einstieg. Mit dieser Erweiterung spürst Du den Nervenkitzel in den Online Multiplayer Races in einer von vier fantastischen Maschinen: der North American T-6 Texan, der North American P-51 Mustang, der Aero L-39 Albatros, und der Aviat Pitts Special S1S – und zwar für nur $19.99!

Team Xbox kann es kaum erwarten, Dich und Deine Freund*innen ab dem 18. November bei den rasantesten Rennen der Luftfahrtgeschichte willkommen zu heißen. Der Himmel ruft nach Dir – also worauf wartest Du noch?

Microsoft Flight Simulator ist jetzt für Xbox Series X|S mit Xbox Game Pass, Windows 10 und Windows 11 mit Xbox Game Pass für PC und via Steam erhältlich.

