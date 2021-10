PM: Microsoft Flight Simulator: Game of the Year-Edition erscheint am 18. November! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seit dem Release des allerersten Microsoft Flight Simulators auf dem PC ist so viel geschehen. Die treuen Flugsimulator-Fans haben jede neue Herausforderung sofort angenommen und regelrecht aufgesogen. Mit dem Xbox Game Pass für PC wird nun eine neue Generation von Gamer*innen angesprochen, die zuvor noch nie einen Flugsimulator gespielt hatten.

Im Juli 2021 erschien der Microsoft Flight Simulator auf Xbox Series X|S und hieß erstmals Millionen von Konsolen-Spieler*innen in der Welt der Flugsimulationen willkommen. Neue Funktionen wie Erkundungsflüge, erweiterte Tutorials, Flugassistenz, Map Labels und Land Anywhere ermöglichten den Neulingen einen einfachen Einstieg in die Welt des Microsoft Flight Simulators. Diese Version kam zudem mit zahlreichen Verbesserungen für den Simulator, darunter erhebliche Leistungssteigerungen, von denen auch PC-Nutzer*innen profitierten.

Und dieser Release war nur der Anfang. In den letzten 14 Monaten konntest Du dich fast monatlich über neue und kostenlose Updates freuen: sechs Welt-Updates und sechs Sim-Updates, die Dein Flugerlebnis ständig verbessern. Umso mehr freut sich das Team, Dir nun die Microsoft Flight Simulator Game of the Year-Edition (GOTY) ankündigen zu dürfen! Diese neue Edition feiert all das positive Feedback, die Kritiken und Auszeichnungen, aber sie ist auch ein Dankeschön an alle Fans – neue und alte – die den Microsoft Flight Simulator zu einem solchen Überflieger gemacht haben.

5 neue Flugzeuge:

Freue Dich auf acht neue, detailverliebte Flughäfen in Mitteleuropa und den USA:

Deutschland

Schweiz

USA

Mit der Veröffentlichung der Game of the Year-Edition werden zudem Informationen über 545 bisher fehlende Flughäfen in den Vereinigten Staaten hinzugefügt.

Neue Missionen:

Aufgrund der großen Beliebtheit der kürzlich eingeführten Entdeckungsflüge kommen noch weitere sechs Orte hinzu (Helsinki, Freiburg im Breisgau, Mekka, Monument Valley, Singapur und Mount Cook).

Neue Tutorials:

Um auch die ersten Flüge noch aufregender zu machen, erwarten Dich 14 neue Tutorials, die den Simmer*innen das Buschfliegen (in einer Icon A5) und IFR (in einer Cessna 172) näherbringen.

Neue Funktionen:

Simmer*innen können sich außerdem über ein aktualisiertes Wettersystem, einen frühen Zugang zu DX12 und ein Replay-System für den Entwicklungsmodus freuen.

Neue Photogrammetrie-Städte:

Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit mit Bing Maps kommen weitere Photogrammetrie-Städte hinzu: Helsinki (Finnland), Freiburg im Breisgau (Deutschland), Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle und Nottingham (Großbritannien) und Utrecht (Niederlande).

Die Microsoft Flight Simulator Game of the Year-Edition ist als kostenloses Update für bestehende Spieler*innen auf PC und Xbox Series X|S verfügbar. Für neue Nutzer*innen ist die GOTY-Edition der perfekte Einstieg in die Flugsimulation, da sie ein noch umfassenderes Erlebnis bietet. Mit dem Start dieser Edition am 18. November wird dann auch das Original in den Ruhestand geschickt.

Microsoft Flight Simulator ist jetzt für Xbox Series X|S mit Xbox Game Pass, Windows PCs mit Xbox Game Pass für PC und via Steam erhältlich.

Für die aktuellsten News zum Microsoft Flight Simulator folge einfach @MSFSOfficial auf Twitter.