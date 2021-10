Microsoft Flight Simulator: GOTY-Edition erscheint am 18. November

PC Xbox X

Seit dem Release des Microsoft Flight Simulator am 18.08.2020 für PC und am 27.07.2021 für die Xbox Series X|S hat sich viel getan. So gab es kürzlich das mittlerweile sechste World Update, das sich der DACH-Region widmet. Auch die Tutorials und weitere Features wurden und werden stetig ergänzt und überarbeitet.

Die Game of the Year-Edition wird folgende Inhalte bieten:

Fünf neue Flugzeuge Boeing F/A-18 Super Hornet: Erster Militärjet im MSFS. VoloCity: In Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Volocopter wurde eine authentische Version des Flugzeugprototyps geschaffen, der gleichzeitig ein Vorgeschmack auf die für 2022 geplanten Helikopter ist. Pilatus PC-6 Porte: Legendäres STOL-Flugzeug (Short Takeoff and Landing), ist ein vielseitiges Flugzeug aus der Schweiz, das in Zusammenarbeit mit den Herstellern und Entwicklern Hans Hartmann und Alexander Metzger Einzug in den MSFS hält. CubCrafters NX Cub: Bugradoption für das CC-19 XCub Aircraft, auch NX Cub genannt. Aviat Pitts Special S1S: Das beliebte Flugzeug bekommt eine Variante mit nur einem Sitz.

Acht neue Flughäfen Deutschland (Flughafen Leipzig/Halle, Allgäu Airport Memmingen, Flughafen Kassel) Schweiz (Lugano Flughafen, Flughafen Zürich, Flughafen Luzern-Beromünster) USA (Patrick Space Force Base, Marine Corps Air Station Mirama; Informationen über 545 bisher fehlende Flughäfen in den USA)

Neue Missionen: Die kürzlich eingeführten Entdeckungsflüge werden um weitere sechs Orte ergänzt (Helsinki, Freiburg im Breisgau, Mekka, Monument Valley, Singapur, Mount Cook)

Neue Tutorials (14 neue Tutorials, die das Buschfliegen in einer Icon A5 und IFR in einer Cessna 172 näherbringen)

Neue Funktionen: Aktualisiertes Wettersystem, früher Zugang zu DX12, Replay-System für den Entwicklungsmodus

Neue Photogrammetrie-Städte (Helsinki, Freiburg im Breisgau, Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle, Nottingham, Utrecht)

Die Microsoft Flight Simulator Game of the Year-Edition erscheint als kostenloses Update für bestehende Spieler auf PC und Xbox Series X|S und ist auch Teil des Xbox Game Pass.