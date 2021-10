Xbox stimmt auf Jubiläums-Event im November ein

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im November 2021 wird Xbox 20 Jahre alt. Kurz vorm 20. Geburtstag stimmt die Xbox-Division von Microsoft auf das Jubliäum ein und hebt dabei die großen exklusiven Releases im letzten Quartal des Jahres hervor, die auch jeweils ab Launch Teil des Katalogs vom Game Pass von Xbox werden: Age of Empires 4 im Oktober, Forza Horizon 5 und die Game-of-the-Year-Edition des Microsoft Flight Simulators im November und schließlich Halo - Infinite im Dezember. Dazu gibt es neue Inhalte für Titel wie Minecraft Dungeons (im Test, Note 6.5) und Sea of Thieves. Außerdem startete kürzlich die Vorbestellungsphase für den Xbox Series X Mini Fridge.

Nicht zuletzt ist ein feierliches Event geplant. So lädt die Xbox-Sparte zu einem digitalen Broadcast am 15. November 2021 ein, um das 20. Jubiläum von Xbox und Halo zu zelebrieren. Zwar sollen dort keine neuen Spiele angekündigt werden, doch es wird ein besonderer Blick auf die letzten 20 Jahre mit Xbox in Aussicht gestellt. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.