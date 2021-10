PM: Xbox-Jubiläum: Drei Monate voll fantastischer Spiele-Releases im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Jahr 2021 steckt bereits jetzt voller Highlights für Team Xbox: Bethesda wurde Teil der Xbox-Familie, was bereits im Juni mit einer Reihe gemeinsamer Spiele-Ankündigungen gefeiert wurde. Außerdem wurde Psychonauts 2 und der Microsoft Flight Simulator, zwei der am besten bewerteten Spiele des Jahres, parallel mit ihrem Veröffentlichungsdatum Teil des Xbox Game Pass. Überdies segeln jetzt über 25 Millionen Spieler*innen mit uns über die Meere von Sea of Thieves und das bewährte Design von Xbox Series X kühlt jetzt sogar Deine Getränke im Xbox Series X Mini Fridge. Bei allem, was Xbox tut, stehen die Spieler*innen im Mittelpunkt und die fantastische Community unterstützt uns auf jedem weiteren Schritt.

Nun, wenige Wochen vor dem 20 Geburtstag von Xbox im November, beginnen die Feierlichkeiten mit einer dreimonatigen Serie fantastischer Spiele-Releases, die pünktlich zu ihrer Veröffentlichung auch Teil des Xbox Game Pass werden:

Das Team von Xbox erweitert außerdem die Spiele, die Du bereits im Laufe des Jahres lieben gelernt hast. Und so tauchen Unmengen von Spieler*innen in die aktualisierten Welten von Minecraft: Caves & Cliffs Part 1, Sea of Thieves: A Pirate’s Life, State of Decay 2: Homecoming, Grounded: Hot & Hazy, und Halo: The Master Chief Collection Season 8 ein. Es ist fantastisch zu sehen, wie Millionen von Euch in diesen Welten zusammenfinden.

Apropos: Im Laufe der zwei letzten Jahrzehnte hat die Xbox-Community die Welt des Gaming in einen Ort der Freude, Inspiration, Bildung und neuer Freundschaften verwandelt. Denn Spiele bauen Brücken und schmieden neue Freundschaften über alle Kontinente hinweg. Sie stärken den Familien-Zusammenhalt und sie schaffen immer neue Wege, Menschen miteinander zu verbinden.

Team Xbox lädt Dich herzlich zu dem großen digitalen Broadcast am 15. November ein, um das 20. Jubiläum von Xbox und Halo gemeinsam mit Fans rund um den Globus zu feiern. Auch wenn in diesem Format keine neuen Spiele angekündigt werden, wird es ein unvergessliches Format, in dem wir gemeinsam einen ganz besonderen Blick auf die letzten 20 Jahre mit Xbox werfen. Weitere Details folgen in Kürze!

Team Xbox hat hart dafür gearbeitet, Dir diese drei Monate voller fantastischer Spiele-Updates zu ermöglichen, doch das ist kein Grund, jetzt die Füße hochzulegen! Denn das Team arbeitet bereits jetzt daran, auch die nächsten 20 Gaming-Jahre auf Xbox unvergesslich zu gestalten!