PM: Death Stranding: Das sind die Charaktere (Sony Playstation Blog)

Nach einem apokalyptischen Ereignis, dem Death Stranding, ist ein Großteil der Zivilisation ausgelöscht worden und die Überlebenden werden von schattenhaften Gestrandeten Dingen bedroht, die jeden in das Totenreich befördern, der sich ihnen nähert. In Hideo Kojimas genreübergreifendem Meisterwerk Death Stranding übernehmt ihr die Rolle von Sam Porter Bridges und macht euch auf eine gefährliche Odyssee quer durch die ehemaligen Vereinigten Staaten. Euer Ziel ist es, die letzten menschlichen Siedlungen mit Waren zu versorgen und Terminals zu aktivieren, mit denen ihr das zersplitterte Land über ein chirales Netzwerk wieder vereint. Mehr über die atemberaubende Story erfahrt ihr unserer spoilerfreien Zusammenfassung:

Neben einer komplexen Handlung, deren Ende euch noch lange nach dem Abspann beschäftigen wird, erschuf Mastermind Hideo Kojima eine Reihe vielschichtiger Charaktere. Hier unser Überblick der wichtigsten Protagonisten und Antagonisten in Death Stranding:

Sam, dargestellt von dem Schauspieler Norman Reedus, den ihr bestimmt von seiner Rolle des Daryl Dixon aus der Serie The Walking Dead kennt, haben wir einen eigenen Blogpost gewidmet. Alles was ihr über den charismatischen Haupt-Protagonisten wissen müsst, findet ihr in unserem ausführlichen Steckbrief.

Gründerin der Organisation Bridges und (Adoptiv)mutter von Sam. Vor der Katastrophe war sie die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika und nach dem Death Stranding Präsidentin der UCA (United Cities of America). Sie befindet sich im Endstadium einer Krebserkrankung und bittet Sam darum, die Menschheit wieder über das chirale Netzwerk zu vereinen.

Darstellerin: Lindsay Wagner

Tochter von Bridget Strand und Schwester von Sam. Ihr richtiger Name lautet eigentlich Amerigo, benannt nach dem Seefahrer und Entdecker Amerigo Vespucci. Sie hat vor Sam damit begonnen, die letzten Städte zu vereinen, wurde aber von der Terrororganisation Homo Demens entführt und als Druckmittel gegen die UCA festgehalten. Sam hat sich geschworen sie zu befreien.

Darstellerin: Lindsay Wagner

Der mysteriöse Kommandant von Bridges, der sich nie ohne seine Gesichtsmaske zeigt, mit der Narben von Verbrennungen verdeckt werden. Den Namen Die-Hardman hat er während seiner Zeit bei einer militärischen Spezialeinheit bekommen, in der er die gefährlichsten Situationen überlebt hat. Ein weiteres Mitglied der Einheit war Clifford Unger.

Darstellerin: Tommie Earl Jenkins

Ehemaliger Gerichtsmediziner und bei Bridges als Arzt tätig und für alles zuständig, was die Bridge Babies betrifft.. Der Name Deadman rührt daher, dass er nicht auf natürlichem Wege geboren, sondern sein Körper überwiegend aus den Stammzellen Toter gezüchtet wurde.

Darsteller: Guillermo del Toro

Anführer der Terrororganisation Homo Demens und Antagonist in Death Stranding.Higgs will die Wiedervereinigung der Städte verhindern und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Zuviel wollen wir über den mysteriösen Mann mit der goldenen Maske nicht verraten, aber er verfügt über ein sehr hohes DOOMs-Level, welches ihm die Fähigkeit verleiht Gestrandete Dinge zu kontrollieren.

Darsteller: Troy Baker

Die Leiterin des Lieferdienstes Fragile Express verbindet eine gemeinsame Vergangenheit mit Higgs und verfügt über die Fähigkeit zu teleportieren. Sam trifft bereits im Prolog auf Fragile und kann später den Fragile-Sprung zur Schnellreise nutzen. Allerdings könnt ihr so keine Waren transportieren.

Darstellerin: Lea Seydoux

Einer der wichtigsten Forscher von Bridges, der sich exakt alle 21 Minuten einen künstlichen Herzstillstand verpasst und sich nach 3 Minuten Tod automatisch wiederbelebt. Der Grund: Er kann so in der Totenwelt mit seiner Frau und seinem Kind zusammen sein, die bei einem Leeresturz ums Leben gekommen sind. Mittlerweile hat sich sein Herz durch die Torturen verformt, daher sein Spitzname.

Darsteller: Nicolas Winding Refn

Ein ehemaliger Captain der US-Army Special Forces, den ein schreckliches Geheimnis mit der Organisation Bridges verbindet. Nach seinem gewaltsamen Tod wird Cliff zu einem ruhelosen Gestrandeten Ding und verfügt über die Macht Kriegsszenarien aus den beiden Weltkriegen sowie dem Vietnamkonflikt zu erschaffen und skelettartige Soldaten mit leuchtenden Augen zu befehligen. Sam muss sich mehrfach den Herausforderungen stellen und gegen Cliff und seine Armee kämpfen.

Darsteller: Mads Mikkelsen