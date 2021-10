Ghostbusters – Legacy: Neuer Filmtrailer offenbart deutliche Bezüge zum Original

PC

Spieleveteranen erinnern sich noch daran: Ghostbusters war eine der besten Spieleumsetzungen eines Kinofilms der damaligen Heimcomputerära. Aber auch die gleichnamige abgedrehte Komödie konnte Publikum und Kritik zu der Zeit begeistern. Am 18. November startet in Deutschland mit Ghostbusters - Legacy eine Fortsetzung in den Kinos, die im Gegensatz zu der Neuverfilmung aus dem Jahr 2016, direkt mit dem Original verbunden sein wird:

Als eine alleinerziehende Mutter mit ihren beiden Kindern in einer Kleinstadt ankommt, entdecken sie ihre Verbindung zu den einstigen Geisterjägern und das geheimnisvolle Erbe des Großvaters.

Der neue veröffentliche internationale Trailer zeigt dabei sehr detailverliebt seine Bande zum Original. Nicht nur das hier wieder der beliebte Marshmallow Man eine Rolle spielen wird, es ist auch der bekannte Einsatzwagen ECTO-1 sowie Geister aus dem Original Ghostbusters – Die Geisterjäger zu sehen. Ebenso dürfen einige der damaligen Darsteller wie Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver und Annie Potts als Nebendarsteller auftreten.

Für die Fortsetzung zeichnet sich Jason Reitman verantwortlich, der die Franchise als Regisseur von seinem Vater Ivan Reitman übernommen hat. Dass er das komödiantische Handwerk versteht, hat er mit Filmen wie Thank you for Smoking oder Up in the Air bereits unter Beweis gestellt.