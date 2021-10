PM: RIDERS REPUBLIC® BIETET ZEITLICH BEGRENZTE TRIAL WEEK VOM 21. – 27. OKTOBER (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,18. Oktober 2021–Ubisoft®gab heute bekannt, dassRidersRepublic®, der neue Multiplayer-Spielplatzfür Outdoor-Sportarten, eine weltweite zeitlich begrenzte Trial Week vom 21. Oktober bis zum 27. Oktober anbietet. Die Trial Week ist verfügbar aufXboxOne, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5*,Stadiaund im Epic Game Store sowie Ubisoft Connect PC.

In diesem Rahmen veröffentlichte Ubisoft zudem den CGI Launch Trailer "Die Ziellinie" von Riders Republic:

Alternativ liegt das Videohierals Direktdownload bereit. Die AT-Version des Videos kannhierauf YouTube gefunden werden und liegt ebenfalls zumDirektdownloadbereit.

Der Trial Week-Trailer zu Riders Republic ist hier zu finden:

Alternativ liegt das Videohierals Direktdownload bereit. Die AT-Version des Videos kannhierauf YouTube gefunden werden und liegt ebenfalls zumDirektdownloadbereit.

Während derzeitlich begrenzten Trial Week inRidersRepublic habenSpieler:innendie Möglichkeit, das Spiel bereits vor dem Launch am 28. Oktober4 Stunden langanzuspielen. Der Fortschritt, der in dieser Zeit erspielt wird, kann auf jede Edition des Spiels übertragen werden, sodass Spielendegenau dort weitermachen, wo siein der Trial Weekaufgehört haben.

Außerdemwerden Spielende eingeladen,an derMadChallenge teilzunehmen: Einem Mehrspieler-Wettbewerb, der die Möglichkeit bietet, Belohnungen zu gewinnen. Um teilzunehmen, müssen zunächst20 Sterne erreicht werden.DadurchwirdShackDaddys„Exklusiver Mehrspieler-Wettbewerb“ freigeschaltet, um zum Massenstartrennen Zugang zu erhalten.Spieler:innen, die sich in einem Massenstartrennen in den Top 10 platzieren, nehmen an einer Verlosung teil. Dabei gibt esein angepasstes CanyonxRidersRepublic-Fahrrad und eine Gold Edition vonRidersRepubliczu gewinnen. ZusätzlicheGewinner:innenerhalten ebenfalls eine Gold Edition vonRidersRepublic. Die Anmeldung zurMadChallenge erfolgt aufhttps://ridersrepublic.com/madchallenge

Die zeitlich begrenzte Trial Week bietet alle fünf Karriere-Fortschritte und Mehrspieler-Modi:

Die Gold- und Ultimate Edition** von RidersRepublic können ab sofort vorbestellt werden:

Fans, die RidersRepublic vorbestellen, bekommen zudem das Hasen-Paket***, welches ein Hasen-Outfit, einen zusätzlichen blauen Hasenkopf und Regenbogenfarbe für das Snowboard enthält.

Mehr Informationenrund umdie Trial Week gibt es unter:https://ridersrepublic.com/trial-week