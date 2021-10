Elden Ring auf Februar 2022 verschoben / Netzwerktest im November

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Elden Ring ab 53,99 € bei Amazon.de kaufen.

Lange mussten Fans auf Neuigkeiten zum nächsten From-Software-Titel Elden Ring warten, bis im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fests ein Gameplay-Trailer und Erscheinungsdatum enthüllt wurden. Jetzt ist weitere Geduld gefragt, denn wie die Entwickler via Twitter mitteilen, muss der für Ende Januar geplante Release um fünf Wochen verschoben werden. Das Spiel soll nun am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X/S erscheinen.

Als Begründung nennt das Team, dass "die Tiefe und strategische Freiheit des Spiels die ursprünglichen Erwartungen übertroffen habe". Die zusätzliche Zeit sei nötig, um notwendige Anpassungen vorzunehmen.

Weiter hat Publisher Bandai Namco bekannt gegeben, dass im November 2021 ein geschlossener Netzwerk-Test zu Elden Ring stattfinden soll. Die genauen Zeiten sehen wie folgt aus:

12. November: 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

13. November: 4:00 Uhr bis 7:00 Uhr

13. November: 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

14. November: 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr

15. November: 4:00 Uhr bis 7:00 Uhr

Um eine Chance auf die Teilnahme zu haben, müsst ihr euch auf der entsprechenden Homepage registrieren und seid mit etwas Glück dabei. Als Plattformen sollen PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S bedient werden. Zwischen PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series soll außerdem Crossplay möglich sein. Allerdings könnt ihr als Xbox-Spieler nicht mit euren Playstation-Freunden gemeinsam spielen, wie auch andersrum.