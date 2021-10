PC Switch XOne PS4

Wie der Ball ins Klo… ähhh zur Zielfahne gelangt, sollte klar sein. Oder?

Die Erde als Golfplatz

Was geschieht, wenn ich den auffälligen roten Knopf mit meinem Golfball treffe?

In diesem Abschnitt müsst ihr mit eurem Golfball höher hinaus als der Screenshot-Ausschnitt zu zeigen erlaubt.

Radio Nostalgia from Mars

Nach jedem Abschnitt servieren euch Tagebuchtexte kleine Story-Happen. Beendet ihr den letzten Level erfolgreich, erwartet euch mit Charlies Odyssee ein 55-seitiger Comic, der noch mehr Hintergründe liefert.

Fazit

Fun-Sportspiel für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One

Einzelspieler

Für Anfänger

Preis: 9,99 Euro

In einem Satz: Kurzes und kurzweiliges Casual-Golfspiel mit ernsthaftem Story-Ansatz und tollem Konzept-Soundtrack.

Die Erde ist indank der Machenschaften einiger Großkonzerne unbewohnbar geworden und die Menschheit hat sich auf den Mars zurückgezogen. Auf den ehemals blauen Planeten zieht es lediglich die Superreichen für eine Partie Golf in den verlassenen Ruinen. Euer Protagonist Charlie gehört jedoch nicht zu dieser Gruppe Privilegierter, er kehrt aus einem anderen Grund zurück. Trotzdem muss er bei seinem Heimautausflug den Schläger schwingen.Warum sich Charlie durch die schick gezeichneten irdischen Ruinen golft, werdet ihr im Laufe des Spiels erfahren. Verraten sei an dieser Stelle nur, dass seine Rückkehr keinen vergnüglichen Grund hat. Golf Club – Wasteland erzählt eine ernste Geschichte, die euch durch kurze Tagebucheinträge nach jedem der insgesamt 35 Level näher gebracht wird.Euer Ziel in jedem Gebiet ist es, einen Golfball in einem entfernten Zielloch unterzubringen. Dafür stehen euch im Herausforderungsmodus eine bestimmte Anzahl an Schlägen zur Verfügung. Sobald ihr diesen Modus durchgespielt habt, könnt ihr eure wahren Fähigkeiten im-Modus beweisen: In dem endet das Spiel, sobald ihr über Par spielt oder euer Ball in einen Abgrund stürzt. Freunde der stressfreien Freizeitgestaltung wählen die Story-Variante und erfreuen sich unendlich vieler Versuche mit dem Golfschläger.In den Levels geht es nicht stur geradeaus, sondern es gilt mit dem Golfball Hindernisse zu überspielen, sicher auf Objekten oder Plattformen zu landen, gekonnt Höhenunterschiede zu überwinden und dabei Bodenbeschaffenheiten zu berücksichtigen. Um einen Schlag auszuführen, justiert ihr Höhe und Stärke eures Schlages (auf dem Controller nutzt ihr hierfür den linken Analogstick) und nach einem Knopfdruck fliegt oder rollt der Ball in die gewünschte Richtung.Mit zunehmendem Spielverlauf werden die Levels immer komplexer. Spielt ihr euch anfangs vornehmlich durch horizontale Abschnitte, gehen die Gebiete später immer mehr in die Höhe und ihr arbeitet euren Golfball über mehrere Stockwerke, nutzt den Luftzug des Windes und mechanische Elemente alter Industrieanlagen, um zur Zielfahne zu gelangen. Zudem gibt es in einigen Levels einen alternativen Weg, den ihr abseits des offensichtlichen Pfades entdecken könnt.Da Golf Club – Wasteland keine direkten Angaben zu Schlagstärke oder Flugwinkel liefert, fiel es mir sehr schwer, ein Ballgefühl zu entwickeln und Schläge zu reproduzieren. Das Golfspiel wurde deshalb häufig zu einem Trial-and-Error-Parcour. Gerade in den späteren Abschnitten, für die euch im Herausforderungsmodus bis zu 20 Schläge zustehen, kann es nerven, wenn kurz vor dem Ziel kein Versuch mehr übrig bleibt. In dem Fall bleibt nur der Neustart des Gebiets.Bei eurem Golfspiel durch die verlassenen Ortschaften der Erde begleitet euch der Radiosender "Nostalgia from Mars" akustisch. Beheimatet ist er in Tesla City und liefert ein buntes Unterhaltungsprogramm für die Bürger der Hauptstadt auf dem Mars. Ein Moderator führt euch durch eine Sendung, die neben Erinnerungen ausgewählter Anrufer – Radio Nostalgia kann getrost als Propag… unkritischer Sender bezeichnet werden – aus Kurznachrichten und natürlich Musikstücken besteht.Das abwechslungsreiche Programm von Radio Nostalgia ist für mich das Highlight in Golf Club – Wasteland. Die Anekdoten der Anrufer sind herrlich einfallsreich und durch eingespielte Trailer und Kommentare des Moderators wirkt die Show echt. Der ernst präsentierte, aber satirische Ansatz der Sendung hat mich gut unterhalten. Eingerahmt werden die Erzählungen von richtig guten Musikstücken aus den Genres Pop, Folk, Balladen, Electronic und Instrumental.Der Soundtrack, den ihr euch nach einmaligem Durchspielen auf der Homepage des Spiels herunterladen könnt, umfasst insgesamt 27 Tracks mit einer Spielzeit von mehr als zwei Stunden. Das Radioprogramm ist in englischer Sprache, die Texte könnt ihr euch im Spiel mit deutschen Untertiteln übersetzen lassen. Diese Option habe ich nach kurzer Spielzeit deaktiviert, da sie mich zu sehr abgelenkt hat. Den Tipp der Entwickler, beim Spielen von Golf Club – Wasteland einen Kopfhörer zu nutzen, habe ich übrigens berücksichtigt und gebe diese Empfehlung uneingeschränkt weiter.Spielerisch ist Golf Club – Wasteland ein kleiner und recht kurzer Wurf. Den Geschicklichkeitsaspekt bewerte ich wegen der (für mich nur) schwer planbaren Schlagsteuerung mit dem Golfschläger als gering und Charlies Abenteuer sollte euch im Herausforderungs-Modus rund vier Stunden beschäftigen.Spaß hatte ich in der kurzen Spielzeit von etwa zwei bis drei Stunden mit Golf Club - Wasteland trotzdem. Auch wenn ich für die Bewältigung der optisch gut gestalteten Orte mehrere Anläufe benötigte, war ich neugierig wie die Geschichte weitergeht, warum Charlie zur Erde zurückgekehrt ist und wie es zu deren Untergang kam. Dabei unterhielt mich ein großartiger und abwechslungsreicher Konzept-Soundtrack, der manch nervigen Moment einfach mit einem flotten Beat überspielte.