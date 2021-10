PM: Das große FIFA 22 Spieler-Voting (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ultraschnelle Ladezeiten, HyperMotion-Gameplay-Technologie der nächsten Generation mit 11-vs-11-Capturing, bei dem die realen Bewegungsdaten von 22 Spielern in Echtzeit-Animationen umgesetzt wurden, echte Stadion-Atmosphäre dank immersivem 3D-Audio oder das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers, durch den ihr jeden Ballkontakt hautnah spürt: FIFA 22 für PS5 bietet ein authentisches und bislang unerreicht intensives Fußball-Erlebnis.

Stellt ihr euch auf dem virtuellen Rasen eher defensiv auf, holt die besten Verteidiger in euer Ultimate Team und nutzt jede Gelegenheit zu einem schnellen Konter? Oder lauft ihr lieber mit einer offensiven 3-4-1-2-Formation auf und kämpft um den Sieg mit abschlussstarken Stürmern und flinkem Zuspiel über die Flanken? Egal, welche Strategie ihr nutzt, die Auswahl an geeigneten Spielern in FIFA 22 ist riesig. Verratet uns, welcher Spieler aus der Liste auf jeden Fall in euer Team gehört.