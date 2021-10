Suicide Squad - Kill the Justice League: Antihelden blödeln im Trailer

PC Xbox X PS5

Die Rocksteady Studios zeigen in einem neuen Story-Trailer zu Suicide Squad - Kill the Justice League mehr von den Protagonisten Deadshot, Harley Quinn, King Shark und Captain Boomerang. Die vier brechen mit der titelgebenden Mission nach Metropolis auf, um die Liga der Gerechten auszuschalten. Die Gründe dafür bleiben unausgesprochen, allerdings sieht es danach aus, als würden sich außerirdische Truppen in der Stadt breit machen.

Super Man, Green Lantern und The Flash sind ebenfalls kurz zu sehen, doch vor allem kriegt ihr die Dynamik der Antihelden-Gruppe in Cutscenes zu sehen – so tun die Schurken so, als wäre der von ihnen verfolgte Batman-Bösewicht Pinguin noch auf der Flucht, obwohl er nach einem Elektroschock schon am Boden liegt, damit ihm per Halsband noch mehr Stromschläge verpasst werden. An anderer Stelle bläst es einer Figur wortwörtlich den Schädel weg, der Titel dürfte also durchaus blutig ausfallen. Der Story-Trailer zeigt indes nur Cutscenes. Gameplay-Szenen wurden noch nicht präsentiert.

Suicide Squad - Kill the Justice League soll 2022 erscheinen.