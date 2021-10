Xbox Series X|S verkauft sich in Japan deutlich besser als Xbox One

Xbox X

Seit Jahren hatten es die Xbox-Konsolen schwer, in Japan Fuß zu fassen. Doch in jüngster Zeit hat Microsoft seine Anstrengungen in diesem Markt verstärkt. Bei der Xbox-Präsentation auf der Tokyo Games Show 2021 betonte Xbox-Chef Phil Spencer, dass täglich Gespräche mit japanischen Publishern geführt würden, um mehr japanische Spiele auf die Microsoft-Konsolen zu bringen. So erschien Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals (im Test, Note 9.0) letztes Jahr endlich auch als Xbox-One-Fassung, während Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5) schon ab Start auch für Xbox erschien und seit dem Juni 2021 auch im Xbox Game Pass enthalten ist.

Das Engagement scheint sich zu lohnen. Laut Verkaufszahlen aus dem Spielemagazin Famitsu wurde innerhalb eines Jahres die Marke von 100.000 verkauften Einheiten der Xbox Series X|S in Japan geknackt. Damit steht Microsofts neue Konsolengeneration weit besser da als die Xbox One, welche über vier Jahre benötigte, um diese Zahl zu erreichen.

Trotzdem liegt die Xbox Series X|S im Land der aufgehenden Sonne noch immer weit hinter der Playstation 5 und besonders der Switch, von denen schon Einheiten im Millionen-Bereich verkauft wurden. Dennoch ist es ein gutes Zeichen für Microsoft und Xbox Fans mit einem Faible für japanische Spiele.