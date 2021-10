Teaser Zum zweiten Mal in diesem Jahr (nach Pendragon) gibt es ein Brettspiel-Special bei Jörgspielt – und zwar bereist meine Mini-RPG-Gruppe die Stadt Gloomhaven in einer solotauglichen Auskopplung.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gloomhaven - Die Pranken des Löwen (Brettspiel) ab 42,09 € bei Amazon.de kaufen.

Vor ein paar Tagen erst hat euch LRod in einem schönen Check Gloomhaven in der fast fertigen PC-Fassung vorgestellt. Dennoch möchte ich auch noch mal ein paar Takte dazu schreiben, beziehungsweise zum zugrunde liegenden Brettspiel. Danach komme ich zu einer hochinteressanten, überaus solotauglichen, auch für Familienväter/gestresste Mütter/überzeugte Singles/usw. (jede von mir nicht explizit genannte sozio-ökonomische Gruppe jedweden Geschlechts und jedes nicht-aggressiven Glaubenssystems möge sich bitte ausdrücklich inkludiert fühlen) an einem Nachmittag mit Genuss spielbaren Auskopplung kommen.



Bereits vor einer Woche habe ich etliche Stunden mit der PC-Portierung von Gloomhaven verbracht, genauer genommen auf dem Mac. Ich fand es gerade zu Beginn als sehr schwer, aber auch als interessant. Als Computerspiel bewertet, kann man sich über die miese Präsentation aufregen, oder aber sich durch die schön vorgelesenen englischen Texte (an deren deutscher Fassung übrigens Roland Austinat und Heinrich Lenhardt gewerkelt haben) in die Zeit der Pen&Paper-Rollenspiele zurückversetzt fühlen. Doch in jedem Fall werden Rundentaktiker, die sich auf das etwas ungewöhnliche, kartenbasierte System einlassen, mit harten Kopfnüssen in abwechslungsreichen Szenarien belohnt.