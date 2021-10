Animal Crossing - New Horizons: Massives Update // DLC-Ankündigung

Switch

Nintendo hat auf der gestrigen Animal Crossing Direct nicht nur Preis, Termin und neue Inhalte zum Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online verraten, sondern auch das in der letzten "großen" Nintendo Direct vom 24. September angeteaserte Update zu Animal Crossing - New Horizons (zum Test: 7.5) ausführlich vorgestellt.



Café Taubenschlag

Während das Museum schon bei einem vorherigen Update um einen zusätzlich Raum für die Kunstsammlung erweitert wurde, steht es auch dieses Mal wieder im Mittelpunkt. Die Taube Kofi bekommt bei einem weiteren Anbau des Museumsgebäudes die Möglichkeit, sein beliebtes Café auf eurer Insel zu eröffnen. Dort könnt ihr euch sowohl mit Freunden als auch Inselbewohnern treffen und mit ihnen plauschen oder Kaffee trinken.

Käpten

Ein weiterer beliebter Charakter, der mit dem Update zurückkehren wird, ist Käpten. Mit der Schildkröte könnt ihr auf Bootstour gehen, die euch auf mysteriöse Inseln mit besonderer Vegetation führen kann. Ebenso sind auch Inseln mit einer anderen Jahreszeit möglich. Während der Fahrt schmettert Käpten seine Seemannslieder.

Harveys Insel

Harveys Insel ist New-Horizons-Spielern schon bekannt. Allerdings diente sie bisher hauptsächlich dazu, über das Fotopia Studio Fotos mit den Bewohnern und Gästen des Eilandes zu schießen. Mit dem Update bekommt die Insel eine radikale Überarbeitung. In Zusammenarbeit mit der Pudeldame Trude wird Harveys Insel zu einem Einkaufsparadies, auf dem sich die bisher fliegenden Händler wie Reiner, Schubert oder Aziza niederlassen und ihre Waren anbieten können. Auch Rosina und Björn, sowie Smeralda werden ihren Platz auf der Insel finden.

Gyroide

Mit den Gyroiden bekommt ein weiteres bekanntes Feature Einzug in den Switch-Ableger. Gyroiden sind musikalische Objekte, die eurer Einrichtung eine weitere Nuance verpassen können.

Gemüsegarten

Bisher konntet ihr, neben Pflanzen und (Obst-)Bäumen, nur die Halloween-typischen Kürbisse anbauen. Auch dieses Feature bekommt eine deutlich Aufwertung. So wird es für euch zukünftig die Möglichkeit geben, auch Tomaten, Weizen, Zuckerrohr, Kartoffeln und Karotten anzubauen. Damit diese nicht nur reine Dekoration sind, wird es neben Bastelanleitungen jetzt auch Rezepte geben, damit ihr verschiedene Zutaten kombinieren und leckere Gerichte kochen könnt. Diese können dann natürlich auch verspeist werden.

Fitnessübungen

Damit auch eure eigene Bewegung nicht zu kurz kommt, könnt ihr mit euren Inselbewohner zukünftig zusammen einige Übungen absolvieren. Wie in anderen Fitnessspielen nutzt Ihr dazu die Joy-Cons, um mit euren Gästen zusammen eure Knochen auf Trab zu halten.

weitere Verbesserungen

Auch bei den Basisfunktionen gibt es einige Verbesserungen. Euer Lager wird sich neuerdings auf bis zu 5000 Plätze erweitern lassen. Ebenso bietet Tom Nook euch jetzt die Möglichkeit, zehn (statt acht) Brücken beziehungsweise Aufgänge zu bauen. Ebenso wird es Schuppen geben, mit denen ihr von jedem Platz aus Zugriff auf eure Lagerplätze hant. Auch wird es neben den Aufgängen kleine Leitern geben, mit denen ihr schnell und platzsparend Ebenen wechseln können werdet. Zeitgleich zum Update 2.0 wird auch die NookLink App, die ihr über die Nintendo Online App auf eurem Smartphone erreichen könnt, erweitert. So wird es neue Gegenstände geben, die ihr mit Nook Punkten kaufen könnt. Dazu gibt es eine Tageszeitung, mit der ihr über die Geschehnisse auf eurer Insel auf dem Laufenden bleibt. Zusätzlich gibt es eine neue Inselleben 101-App, die vor allem an Anfänger gerichtet ist und ihnen den Einstieg erleichtert.

Wem das alles noch nicht genug ist, für den hat Nintendo noch einen kostenpflichtigen DLC im Angebot. Animal Crossing - New Horizons: Happy Home Paradise errinnert nicht nur vom Namen her an das 3DS Spin Off Happy Home Designer. Auch in der Erweiterung liegt der volle Fokus auf dem designen. Zusammen mit der Otterdame Karlotta könnt ihr eine gesamte Inselgruppe und die Ferienhäuser diverser Charaktere genau nach deren Wünschen anpassen.

Dafür gibt es neue Möglichkeiten wie zum Beispiel Trennwände, Theken oder Deckenleuchten. Auch Lichtverhältnisse und Geräuschkulissen können angepasst und die Häuser damit perfekt auf die Bedürfnisse der Besitzer angepasst werden. Im späteren Verlauf soll die Insel auch um öffentliche Gebäude wie einer Schule, einem Krankenhaus oder einem Restaurant erweitert werden, die natürlich auch von euch gestaltet werden wollen.

Funktionen und Elemente, die im DLC freigeschaltet wurden, können dann auch auf eurer Insel benutzt werden. Zudem können vom Feriendomizil auch Souvenirs mitgebracht und an Mitbewohner oder Gäste verschenkt werden.

Sowohl das Update als auch der DLC erscheinen am 5.11.2021. Während das Update kostenfrei ist, wird der DLC mit 24,99 Euro zu Buche schlagen. Alternativ ist er auch im neuen Erweiterungspass zum Nintendo Switch Online Paket enthalten.