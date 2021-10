PM: Minecraft Live: So bist Du am 16. Oktober live dabei (Microsoft Xbox Wire)

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Es ist fast soweit! Am Samstag, den 16. Oktober ab 18:00 Uhr startet das große virtuelle Event Minecraft Live, auf dem Mojang jede Menge heiße News zum Minecraft-Universum der Klötze, Blöcke und Creeper mit der weltweiten Community teilt. Streich Dir die Zeit im Kalender an, schnapp Dir Deine Spitzhacke und erfahre hier nochmal kurz und knapp, wie Du teilnimmst und was Dich bei Minecraft Live erwartet. Spoiler: Auch deutsche Minecraft-Creator sind bei dem großen Event mit am Start!

Alles was Du brauchst, ist eine Internetverbindung und das Smartphone, Tablet, die Konsole oder den PC Deiner Wahl. Besuche einfach die offizielle Minecraft-Website oder verfolge den Livestream einfach auf den offiziellen Minecraft-Kanälen bei Twitch, Facebook oder YouTube vorbei.

Im Rahmend es Livestreams erfährst Du exklusiv die aktuellsten Spiele-News rund um das Minecraft-Universum direkt von den Mojang-Entwickler*innen und Autor*innen. Außerdem beteiligen sich Content Creators aus aller Welt! Aus Deutschland wird Dreemtum dem Livestream mit einem Community-Auftritt zugeschaltet. Zusätzlich gibt es eine Community-Abstimmung deren Ausgang umfassende Auswirkungen auf die kommenden Spiele-Updates haben wird. Minecraft Live wird als internationales Event auf Englisch gestreamt, doch Du kannst auch den deutschen Restream bei SparkOfPhoenix verfolgen.

Weitere Details zum Event findest Du hier. Für alle aktuellen News zu Minecraft und neuen Spielen aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.