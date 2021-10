PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 18. bis 22. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Into the Pit

Xbox Game Pass – Into the Pit ist ein rasantes FPS-Roguelite mit Retrocharme! Du gehörst zu einer Familie von Mystiker*innen und wirst von Gerüchten über ein dämonisches Portal in ein Dorf gelockt, das dunkler Magie anheimgefallen ist. Es liegt an Dir, die Überlebenden zu retten, mächtiger zu werden und in die unheilvolle Grube vorzudringen – und das bereits pünktlich zum Release im Xbox Game Pass.

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad

In diesem extravaganten Arcade-Nervenkitzel erlebst Du nicht nur jede Menge Action, sondern schlüpfst auch in die Rolle eines tödlichen Vampir-Einsatztrupps. Es liegt an Count Bloodvayne und seinen Vampirkräften, seine BATS-Teamkolleg*innen vor Scorpion Supreme und STINGs bösen Schergen zu retten. Bei dieser Blutsauger-Action kocht Dir das Blut in den Adern!

Crazy Gravity

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem interstellaren Puzzle mit Jump’n’Run-Elementen absolvierst Du atmosphärische Stages im Retro-Stil. Du schlüpfst in die Rolle eines kleinen Astronauten, der im endlosen Weltraum verloren geht. Nur wenn Du driftest, springst und die Schwerkraft umdrehst, kannst Du Dich aus Deiner ausweglosen Situation befreien. In diesem interstellaren Puzzle-Plattformer kann die Schwerkraft Dein schlimmster Feind aber auch Dein bester Freund sein.

Energy Cycle (Xbox Series X|S)

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem neuartigen Puzzle-Titel veränderst Du die Farbe von einzelnen Zellen und beeinflusst so auch ihre angrenzenden horizontalen und vertikalen Nachbarn. Nur wenn alle Zellen in der gleichen Farbe leuchten, wirst Du gewinnen. Klingt einfach, oder? Doch Energy Cycle hält jede Menge knifflige Herausforderungen bereit – probiere es jetzt aus!

Princess.Loot.Pixel.Again

Du schlüpfst in die Rolle eines heldenhaften kleinen Ritters und wagst Dich todesmutig in einen unheilvollen dunklen Turm, um den bösen Zauberer zu besiegen und den entführten König zu befreien. Aber der Ritter ist auch auf der Suche nach der wahren Liebe. Beeindrucke den König und erobere so das Herz der Prinzessin in diesem dynamischen Pixel-Plattformer mit Roguelite-Elementen. Beeindrucke den König und finde die Liebe Deines Lebens!

Silver Chains

Optimiert für Xbox Series X|S – Nachdem er mit seinem Auto bei einem Unwetter von der Straße abkommt und gegen einen Baum kracht, wacht Peter in einer alten, verlassenen, englischen Villa auf. Er kann sich nicht erinnern, wie er an diesen Ort gekommen ist, doch schon sehr bald muss er herausfinden, dass das Haus nicht so verlassen ist wie es scheint. Auf der Suche nach einem Ausweg rekonstruiert er die schrecklichen Geschehnisse des alten Herrenhauses. Als er Indizien findet, dass er offenbar schon einmal in diesem Haus war, hat etwas Böses bereits die Jagd auf Peter aufgenommen …

Sheepo

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Sheepo ist ein skurril niedlicher Metroidvania-Platformer. Du schlüpfst in die Rolle eines formwandelndes Schaf-Wesens, das einen unbekannten Planeten erkundet, um Proben jeder lebenden Spezies für eine intergalaktische Datenbank zu sammeln.

Tony and Clyde

Tony and Clyde ist ein atmosphärischer, Story-getriebener Action-Shooter, in dem Du aus der Vogelperspektive in die Rollen der namensgebenden Gangster Tony und Clyde schlüpfst. Vorsicht – das Game strotzt nur so vor rasanten Schießereien, bunter Kunst, stylischen Gangstern und unerwartet tiefgründigen Geschichten.

Echo Generation

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S – Dieses verschlafene Städtchen steckt voller Geheimnisse! Während Du eine bunt zusammengewürfelte Bande von Kindern anführst, entdeckst Du jede Menge gruselige Geheimnisse und monströse Kreaturen, die nur mit vereinten Kräften besiegt werden können. Tauche ein in dieses atemberaubende rundenbasierte Abenteuer und stelle Dich den mysteriösen Eindringlingen, um die wahre Bedeutung von Zuhause zu erfahren.

Energy Cycle Edge (Xbox Series X|S)

Optimiert für Xbox Series X|S – Dieses Sequel zu Energy Cycle strotzt nur so vor abwechslungsreichen neuen Leveln. Das Spielprinzip des Puzzlers bleibt dabei dasselbe: Aktiviere jede Zelle des Spielfelds und bringe sie dazu, dieselbe Farbe anzunehmen.

Disciples: Liberation

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem dunklen Fantasy-Rollenspiel voller strategischer, rundenbasierter Kämpfe liegt es an Dir, die vom Krieg verheerten Länder Nevendaars zu befreien. Doch trotz dieser gewaltigen Aufgabe folgst Du auch den verborgenen Fäden Deiner eigenen Geschichte, in der keine Entscheidung ohne Konsequenzen bleibt und jeder falsche Schritt Dein letzter sein könnte.

Evertried

In diesem isometrischen und taktisch anspruchsvollen Roguelite betrittst Du das Leben nach dem Tod. Getrieben von dem unbändigen Verlangen, die Spitze eines geheimnisvollen Turms zu erklimmen, stürzt Du Dich in abwechslungsreiche rundenbasierte Kämpfe. Auf jeder weiteren Etage stellst Du Dich neuen, einzigartigen Herausforderungen, die Du nur durch Strategie, die richtige Position und ein bisschen Hirnschmalz bewältigen kannst.

Toy Soldiers HD

In diesem Strategie-Titel befehligst Du Spielzeugsoldaten auf den Schlachtfeldern des ersten Weltkriegs. Nutze Dein Arsenal, bestehend aus Geschützen, Artillerie und Panzern, um Deine Spielzeug-Armee zu verteidigen. So erlebst Du den preisgekrönten XBLA-Klassiker aus einer ganz neuen Perspektive.

Cards of the Dead

Die Pandemie breitet sich rasend schnell aus und im Impfstoff liegt die einzige Hoffnung für die Menschheit. Tue alles in Deiner Macht stehende, um die Horden an Zombies zu bekämpfen und an die Formel für den wichtigen Impfstoff zu gelangen. Du tauchst in die Geschichte von Rick, Selena und Dan ein, in deren Händen das Schicksal der Menschheit liegt. Nur sie können den Impfstoff retten.

Ghoulboy

Ghoulboy ist ein im Retro-Stil gehaltener Action-Plattformer, in dem es um mächtige Waffen, Items und Zaubersprüche geht. Auf Deiner Reise erkundest Du ein magisches Reich voller Verliese, atemberaubender Städte, mystischer Schätze und hinterhältiger Monster. Dich erwartet ein aufregender Platformer, der Elemente eines Action-RPGs mit dem Hack’n’Slash-Gameplay kombiniert.

House of Ashes – The Dark Pictures

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Gegen Ende des Irak-Krieges stoßen Spezialeinheiten auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen auf etwas weitaus Tödlicheres – einen verborgenen sumerischen Tempel, in dem sich die Brutstätte unheimlicher Kreaturen befindet. Um die Nacht unter der Erde zu überleben, müssen sie sich mit ihren Feinden aus der realen Welt zusammentun.

Harvest Life

Optimiert für Xbox Series X|S – Bringe Deinen Bio-Bauernhof in Schwung! Wie und mit was Du Deine Felder bewirtschaftest, hängt ganz von der Wetterlage und den Wünschen der Dorfbewohner*innen ab. Um Deinen Hof zu vergrößern, verkaufst Du Deine Produkte im eigenen Hofladen, während spannende Herausforderungen für einen abwechslungsreichen Spielverlauf sorgen. Schaffst Du es, die Kutsche durch den Wald zu navigieren, bevor die Wölfe sie erwischen? Wirst Du den vermissten Hund in den schaurigen Katakomben finden und wirst Du die Liebe Deines Herzblattes gewinnen? All das hängt von Dir und Deinen Entscheidungen ab.

Reminiscence in the Night

Optimiert für Xbox Series X|S – Du bist in Deiner Wohnung gefangen und hast keine Erinnerungen an die Vergangenheit. Während Du versuchst zu entkommen, begreifst Du, dass Du nur entkommen kannst, wenn Du Dich Deinen Traumata stellst. Nutze verschiedene Gegenstände und Möbel innerhalb der Wohnung, um verdrängte Erinnerungen hervorzurufen. So kannst Du beispielsweise am PC mit Deiner Kindheitsfreundin Sofia chatten, um Erinnerungslücken zu füllen.

Mainframe Defenders

In diesem Spiel dreht sich alles um die richtige Taktik sowie die Verbesserung von Ausrüstung und persönlicher Eigenschaften. Die Items optimieren nicht nur Deine Werte, sie schalten auch verschiedene Mechaniken frei, mit denen Du noch mächtiger wirst.

Murder Diaries 2

Finde heraus, was passiert ist und erkunde faszinierende, fast surreal anmutende Landschaften. Auf Deiner Reise setzt Du verschiedene Puzzleteile einer geheimnisvollen Geschichte zusammen, die sich um Blut, Mord und andere einschneidende Geschehnisse dreht.

Meine Freundin Peppa Wutz

Begib Dich auf ein lustiges Abenteuer mit Peppa Pig, das immer wieder andere lustige Verläufe nimmt. Gestalte Deinen eigenen Charakter, triff Deine Lieblinge und erkunde Peppas Welt. Besuche den Strand, das Museum und sogar die Kartoffeltraumstadt – es ist alles genauso wie in der TV-Serie!

Zombo Buster Rising

Zombo Buster Rising bietet ein nostalgisches Abenteuer im 2D-Look! Es warten elektrisierende Herausforderungen, zwei KI-basierte NPCs, drei Superfähigkeiten, verschiedene Upgrades und ein Survival-Modus. Als Fan von Zombie-Shootern liegst Du mit diesem Spiel goldrichtig – eliminiere die untoten Horden ein für alle Mal und werde zum Helden von Zombo Buster Rising!