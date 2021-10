PM: 10 Änderungen bei BABYLON'S FALL, die auf eurem Feedback beruhen (Square Enix)

PC PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Zu allererst: Vielen Dank an alle von euch, die an Phase 1 und 2 des Closed-Beta-Tests von BABYLON's FALL teilgenommen haben. Wir haben eine gewaltige Menge Feedback erhalten, und dafür sind wir sehr dankbar.

Die Teams für die Entwicklung und den Betrieb des Spiels haben sich alles Feedback angesehen, das wir erhalten haben, und ausgiebig über die Bereiche diskutiert, die weiterer Verbesserung bedürfen. Die Entwicklung des Spiels ist vorangeschritten, und wir haben viele Fehlerbehebungen und Verbesserungen implementiert.

Heute wollen wir über eine kleine Auswahl davon sprechen. (Bitte beachtet, dass sich - nachdem das Spiel immer noch in der Entwicklung ist - die hier diskutierten Elemente noch weiter verändern können.)

Mit am meisten wurde von den Teilnehmer:innen an Phase 2 des Closed-Beta-Tests bemängelt, dass die allgemeine Sichtbarkeit des Spiels nicht gut genug ist. Wir haben uns dieses Feedback zu Herzen genommen und an der Grafik gearbeitet, um das Spiel lesbarer zu machen.

Objekte, die sich näher an der Spielfigur befinden, werden jetzt schärfer gezeichnet, während Elemente im Hintergrund den charakteristischen, von der Ölmalerei inspirierten Grafikstil des Spiels beibehalten.

Dadurch lässt sich der Action viel einfacher folgen, die Handhabung des Spiels wird erleichtert und es ist einfacher zu spielen - wobei gleichzeitig aber die markante visuelle Identität von BABYLON'S FALL intakt bleibt.

Einige Spieler:innen berichteten, dass sich manche Bewegungen und Reaktionszeiten ein bisschen träge anfühlten. Natürlich handelt es sich hier mit um die wichtigsten Elemente, die man bei einem Actionspiel richtig hinbekommen sollte, weshalb wir viel Mühe in die Verbesserung des Ganzen gesteckt haben.

Wir haben zahlreiche Anpassungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass der Kampf rasant, aufregend und flüssig ist.

Zudem hat das Team jedem Waffentyp - Schwert, Stab, Hammer und Schild - einzigartige Aktionen hinzugefügt. Das Entwicklerteam wird auf demnächst in einem Broadcast auf YouTube mehr dazu sagen. Also haltet die Augen offen! Hier ist ein Video des überarbeiteten Schwertkampfes:

Von Beginn an drehte sich BABYLON'S FALL um das Konzept von vier Spieler:innen, die gemeinsam online auf Abenteuer gehen. Dennoch haben wir viel Feedback von Leuten bekommen, die mit einer kleineren Gruppe von Freund:innen oder alleine spielen wollen.

Um diesen Spielstilen gerecht zu werden, haben wir eine Mechanik eingeführt, welche die Schwierigkeit einer Quest automatisch an die Zahl der teilnehmenden Spieler:innen anpasst.

BABYLON'S FALL will eine unendliche Vielfalt bieten, indem es Spieler:innen erlaubt, ihre eigenen, persönlichen Charakter-Loadouts zu erschaffen (durch Kombination verschiedener Ausrüstung und Effekte), und sich dann online zufällig mit drei anderen Spieler:innen zusammenzutun. Aus diesem Grund denken wir immer noch, dass ein gemeinsames Spiel als Viererteam die beste Möglichkeit ist, diesen Titel zu genießen.

Die Anpassungen bedeuten allerdings, dass Spieler:innen in Gruppen, die weniger als vier Leute haben, trotzdem noch eine großartige Zeit mit diesem Spiel haben können.

In BABYLON'S FALL verfügt Ausrüstung über zusätzliche Effekte, die für mehr Fähigkeiten und Vorteile im Kampf sorgen. Allerdings haben uns viele von euch gesagt, dass die Benennung einiger von ihnen verwirrend war. Deshalb haben wir viele von ihnen umbenannt, um sie intuitiver zu machen.

Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass während des Closed-Beta-Tests nur eine kleine Auswahl dieser zusätzlichen Effekte verfügbar ist. Im finalen Spiel werdet ihr eine erheblich größere Vielfalt vorfinden und ausprobieren können.

Manche Spieler:innen fanden, dass die im Spiel verwendete Terminologie schwer zu verstehen ist. Wir haben über 60 einzelne Begriffe genauer unter die Lupe genommen - einschließlich einer Reihe, die in den Closed-Beta-Tests noch keine Rolle spielten - und sie abgeändert, damit sie besser verständlich sind, die Atmosphäre des Settings aber erhalten bleibt.

Beispielsweise wurden die Namen der Angriffsmodi geändert: Der Vulkan- ist nun der Standard-Modus, der Mars- der Stärke-Modus und der Diana- der Technik-Modus.

Zudem wurde der Wert, der die Gesamtstärke angibt, von VAL zu POWumbenannt, und der Lebenspunktestatus heißt nun Lebenskraft statt Strapazierfähigkeit.

Vielleicht weil das Spiel so gedacht ist, dass es Spieler:innen automatisch zusammenbringt, gab es eine Reihe von Leuten, die nach einer Möglichkeit fragten, die Ausrüstung der anderen Spieler:innen anzusehen.

Wir machen es nun möglich, die Details anderer Spielercharaktere, mit denen ihr zusammenkommt, in Basislagern oder Quests zu betrachten - ihr könnt euch also ihre Loadouts angucken und euch so Inspiration für eure eigenen holen.

Wenn ihr jemanden seht, der etwas Interessantes verwendet, dann vergleicht ganz einfach eure Charakter-Builds.

Auf Basis von Spieler*innen-Feedback haben wir die Standardeinstellungen des Spiels geändert, um das Spielerlebnis komfortabler zu machen. Wir haben auch am Optionsmenü Veränderungen vorgenommen, um Spieler:innen mehr Infos und Kontrolle zu geben.

Beispielsweise zeigt der Tastenkonfigurations-Bildschirm jetzt die Steuerung während Quests, in Basislagern und bei der Ausübung von Spezialaktionen. Sound- und Grafikeinstellungen können nun auch mehr denn je von euch justiert werden.

Viele Spieler:innen haben den Wunsch geäußert, zum Basislager reisen zu können, wo ihre Freund:innen sind. Tatsächlich war das seit der ersten Beta-Testphase möglich, aber scheinbar war der Ort, an den man zu diesem Zwecke gehen musste, zu schwer zu finden.

Jetzt ist die Sache viel einfacher - ihr könnt direkt vom Systemmenü aus zwischen Lagern reisen.

Ganz ähnlich war das Feedback, dass eine Reihe von Einrichtungen in Basislagern nicht intuitiv und einfach zu finden waren. Um dieses Problem zu beseitigen, haben wir Dinge wie Quest-Brett und Geschenkekiste mit Outlines versehen, um stärker herauszustellen, dass sich mit ihnen interagieren lässt.

Viele von euch, die bislang an den Closed-Beta-Tests teilgenommen haben, berichteten, dass es nicht genügend Erklärungen der Spielefeatures gäbe. Und aus diesem Grund hätten sie einige davon nicht verstanden.

Eine Sache, mit der wir das beheben wollen, sind Tipps, die in den Ladebildschirmen Features des Spiels erklären.

Wir werden an vielen weitere Verbesserungen für das Spiel arbeiten und weiterhin alles Feedback, das wir erhalten, lesen und überdenken - also teilt weiter eure Meinungen mit uns.

Neben den obigen Änderungen wollen wir euch noch auf die anderen neuen Features hinweisen, nach denen im Feedback gefragt wurde. Wir arbeiten an ihnen und wollen sie in die finale Version bringen:

Es gibt neben diesen viele weitere Features, an denen wir arbeiten. Natürlich umfasst das Feedback, das wir erhalten, in vielen Bereichen widersprüchliche Meinungen - wir werden also nie alle gewünschten Veränderungen umsetzen können. Aber seid versichert, dass wir viele verschiedene Ideen betrachten, wie sich das Spiel für so viele Spieler:innen wie möglich attraktiv machen lässt.

Danke nochmal an alle, die an den Betas von BABYLON'S FALL teilgenommen und ihr Feedback mit uns geteilt haben.

Wenn ihr rund um das Spiel auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns einfach auf Social Media: