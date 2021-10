Nintendo Switch Online: Preis, Termin und neue Inhalte des Zusatz-Abos

Switch

Nachdem Nintendo kürzlich ein Erweiterungspaket für das Nintendo-Switch-Online-Abo angekündigt hatte, gab es im Rahmen der heutigen Direct-Folge zu Animal Crossing - New Horizons weitere Informationen zu Preis, Inhalten und Starttermin. Neben den bereits angekündigten Spielen für Nintendo 64 und SEGA Mega Drive werden Abonnenten auch Zugriff auf den kommenden Animal-Crossing-DLC Happy Home Paradise erhalten, den ihr einzeln im Nintendo eShop für 24,99 Euro kaufen könnt.

Das 12-Monats-Abonnement von Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket ist ab 26. Oktober verfügbar, kostet 39,99 Euro und ist damit doppelt so teuer wie die "normale" Mitgliedschaft. Ein ein- oder dreimonatiges Abo ist dabei nicht erhältlich. Das ebenfalls verfügbare Familien-Abo für bis zu acht Mitglieder schlägt mit 69,99 Euro zu Buche. Beim Upgrade von einem bestehendem Abo erhaltet ihr einen anteiligen Rabatt. Abschließend noch einmal alle Abo-Inhalte in der Übersicht: