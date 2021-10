Xbox Series X „Mini-Fridge“ ist ab dem 19. Oktober vorbestellbar

Xbox X

Die Xbox Series X wurde in viralen Memes zum Kühlschrank. Tatsächlich stellte Xbox zusammen mit Snoop Dog dann auch einen 1,5 Meter großen und 180 Kilo schweren Xbox Series X-Kühlschrank vor, einen vergrößerten Nachbau der Konsole mit anderem Nutzungszweck. Nach einem erbitterten Twitter-Krieg der beliebtesten Brands kündigte Xbox an, die Mini-Kühlschrank-Memes Wirklichkeit werden zu lassen. Das Design wurde beim letzten Xbox E3 Showcase erstmals vorgestellt, das passende Video haben wir euch unter dieser News eingebunden. Rechtzeitig vor Weihnachten wird er Realität: Der Xbox Series X Replica “Mini-Fridge”.

Der Mini-Kühlschrank, der in Zusammenarbeit mit Ukonic! entwickelt wurde, hat LEDs und eine Oberfläche, die der Xbox Series X nachempfunden ist. Der mattschwarze Turm fasst bis zu 12 Dosen und hat zwei Ablagen in der Tür für Snacks. An der Vorderseite des Mini-Kühlschranks befindet sich ein USB-Anschluss zum Aufladen von Geräten, und im Lieferumfang ist ein Gleichstromadapter enthalten, damit der Mini-Kühlschrank auch unterwegs funktioniert.

Der Xbox Mini-Kühlschrank wird am 19. Oktober in den Vorverkauf gehen und im Dezember 2021 heißt es dann "Xbox and Chill", wenn er weltweit bei verschiedenen Händlern erhältlich sein wird. In der ersten Produktionswelle wird der Xbox “Mini Fridge” in Deutschland bei GameStop für 99 Euro (UVP) erhältlich sein.

Der Xbox Mini-Fridge soll so vielen Fans wie möglich zugänglich gemacht werden. Die regionale Verfügbarkeit soll im Jahr 2022, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und Einschränkungen je nach Markt, weiter ausgebaut werden.