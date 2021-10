PM: F1-Superstar Lando Norris vernichtet Circuit Superstars (Square Enix)

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein großer Tag für Circuit Superstars!

Zunächst einmal wurde das Spiel veröffentlicht - für Xbox One und PC über Steam! Der von Original Fire Games entwickelte Titel ist ein brennender Liebesbrief an den Motorsport in all seinen Ausprägungen.

Wir sprechen von Rallycross, offenen Einzelsitzern, SuperTrucks, GT Racing, Eurotrucks und mehr, und das auf 19 Strecken, zu denen in Zukunft noch mehr hinzukommen werden. Lasst euch nicht vom charmanten Grafikstil täuschen - das hier ist eines dieser Spiele, die leicht zu spielen, aber schwer zu meistern sind. Je besser ihr fahrt, desto kompetetiver wird die ganze Sache für euch werden.

Und niemand weiß das besser als die Teilnehmer des "Top Gear X Circuit Superstars Star In A Reasonably Fast Car Invitational 2021"!

Das ist nämlich die andere große Neuigkeit! In den letzten paar Wochen sind ein paar der größten Namen im echten und virtuellen Motorsport auf der Top Gear-Teststrecke in Circuit Superstars angetreten. Ihr Ziel: Der ultimative Star in einem halbwegs schnellen Fahrzeug zu werden!

Der Wettbewerb war rasant, wild und voller Drama. Aber es konnte nur einen Gewinner geben, und zwar niemand anderen als F1-Oberboss Lando Norris!

Allerdings war es kein einfacher Sieg für ihn…

Um den Start von Circuit Superstars zu feiern, luden wir eine ganze Reihe von Leuten zu unserem Wettbewerb ein. Nachdem die Startreihenfolge festgelegt war, machten sich die Teilnehmer an den Kampf um die Topposition in der Bestenliste.

Als der Erste, der sich der Herausforderung der Top Gear-Teststrecke stellte, wollte Grosjan natürlich das Tempo für den Rest des Wettbewerbs vorgeben. Und wie er das tat!

Die Erfahrung dieses IndyCar- und F1-Stars zeigte sich deutlich. Nachdem er in der Testrunde seinen Wagen so richtig ausgetestet hatte, lieferte er eine saubere, präzise und beeindruckend schnelle offizielle Runde mit einer Zeit von nur 32,394 Sekunden!

Nachdem er als Erster startete, landete er natürlich sofort an der Spitze der Bestenliste. Allerdings mit einer Zeit, die nur schwer zu schlagen sein würde…

Die amtierende W-Serie-Meisterin und Extreme-E-Pilotin drückte das Gaspedal in ihrer Übungsrunde so richtig durch, was zu ein paar wirklich spektakulären Momenten führte, nachdem sie die Steuerung in den Griff bekommen hatte.

Ihre offizielle Runde war kontrollierter, aber diese Präzision hatte ihren Preis: Die Geschwindigkeit. Letztlich erreichte sie über 5 Sekunden langsamer als Grosjean das Ziel und landete auf Platz 2 hinter ihm.

Bird ist einer der besten Formel-E-Fahrer da draußen und hat seit der Gründung dieser Meisterschaft 2014 in jeder Saison ein Rennen gewonnen.

Wie sich herausstellte, ist er auch in Circuit Superstars alles andere als eine Schnecke. Seine Übungsrunde zeigte sein Tempo - trotz Kegel-Missbrauchs und einer intimen Begegnung mit einer Reifenwand bewies er, dass er bereit ist, es mit der Herausforderung der Top Gear-Teststrecke aufzunehmen.

Und das tat er dann auch in der offiziellen Runde. Die war nämlich unterhaltsam rasant, und er hatte alles total unter Kontrolle. Er mag "durchschnittlich" dazu gesagt haben, aber die Uhr zeigte etwas ganz anderes und katapultierte ihn direkt an die Spitze!

Diese unglaubliche Zeit sollte schwer zu schlagen sein.

Mehr als eine halbe Million Menschen schalten ein, um Brown beim virtuellen Rennfahren zuzusehen. Er ist ebenfalls ein Teil von Quadrant - einem Team von Online-Piloten, das von Lando Norris geschmiedet wurde. Würde ihn diese Erfahrung in Circuit Superstars an die Spitze bringen?

Ein paar ungeplante Ausflüge ins Gras während des Trainings lieferten ihm wertvolle Lernerfahrungen, die sich in der offiziellen Runde auszahlen sollten. "SuperGT" legte eine saubere Runde hin, mit einer beeindruckenden Zeit, die ihn auf einen sauberen zweiten Platz brachte.

Als Teilnehmerin der Britcar Endurance Championship und Fahrerin, die sich an das strapaziöse 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewagt hat, mangelt es Martin sicher nicht an Ausdauer, Können und Erfahrung. Aber genügt das, um sich in Circuit Superstars nach vorne zu kämpfen?

Wie viele im Wettbewerb hatte sie in der Übungsrunde mit Problemen zu kämpfen, weil sie ihrem kleinen GT-Flitzer alles abverlangte… und ihn ins Gras manövrierte.

Ihre offizielle Runde verlief kontrollierter, aber nicht weniger aggressiv. Unglücklicherweise nahm sie ein paar Kurven arg weit, was sie wertvolle Zeit kostete.

Daly ist ein populärer IndyCar-Pilot, der zweifellos eine Menge Spaß auf die Top Gear-Teststrecke brachte.

Ob er Donuts auf den grünen Wiesen eines virtuellen Surrey hinlegte oder seine eigene Leistung live analysierte - er lieferte einen der unterhaltsamsten Läufe der gesamten Meisterschaft.

Allerdings leider keinen der schnellsten. Ein paar weite Kurven und ein dicker Fehler, der zu einer Zeitstrafe führte, kosteten ihn Sekunden und Plätze.

Aarava ist ein weiteres Mitglied des eSport-Teams Quadrant und bekannt für seine F1-Online-Inhalte. Er ist schon gegen viele große Rennfahrer virtuell angetreten, was ihn in eine gute Ausgangsposition bei diesem Wettbewerb brachte.

Seine Übungsrunde war gekennzeichnet von überfahrenen Streckenbegrenzungen und das Streifen von Hindernissen, während er versuchte, alles aus seinem virtuellen GT-Wagen herauszuholen.

Auch in der offiziellen Runde ging er ans Limit, wodurch er mehr als einmal Zeit auf dem Grün verlor. Trotzdem war sein furchtloser Einsatz eine echte Augenweide und verschaffte ihm einen soliden Mittelplatz in der Tabelle.

Als eine der Topfahrerinnen in der neuen Extreme E-Meisterschaft begibt sich Munnings in die entlegensten Winkel des Planeten auf härtestes Terrain. Sie ist daran gewöhnt, ihr Fahrzeug herumzuschleudern und den Abflug zu machen - was vielleicht den spektakulären Überschlag erklärt, den sie in ihrer Übungsrunde hinlegte.

Zum Glück war ihre offizielle Runde ein bisschen konservativer, was zu einer respektablen Zeit führte, die allerdings nicht gut genug war, um das Spitzenfeld ins Schwitzen zu bringen. Fast schien es, als wäre Birds Zeit unbezwingbar…

Broadbent hat unendliche Stunden an Rennerfahrung - in der realen wie der virtuellen Welt. Sein Sim-Racing auf YouTube lockt Spieler aus aller Welt, und aktuell fährt er für Praga Cars in der Britcar Endurance Championship.

In anderen Worten - er ist es gewohnt, neue Formen des Rennfahrens auszuprobieren, und das zeigte sich ganz deutlich in seiner Leistung in Circuit Superstars. Ein paar Abflüge während des Trainings konnten seinem Willen nichts anhaben, und so war seine offizielle Runde schnell, geschmeidig und brillant in der Ausführung.

Tatsächlich kam er der Entthronung von Sam Bird verteufelt nahe, nur wenige Sekundenbruchteile trennten ihn von Platz 1!

Als letzter Pilot wagte sich Norris auf die Top Gear-Teststrecke, und natürlich waren alle Augen auf ihn gerichtet - würde der F1-Fahrer Bird in seine Schranken weisen können?

In der Übungsrunde sah es nicht danach aus, schließlich streifte Norris Hindernisse, sammelte Kegel ein und hatte eine wilde Kollision mit einer Wand.

Aber all das verschaffte ihm aber nur mehr Verständnis für die Handhabung des Wagens - und das Training zahlte sich aus. Norris' offizielle Runde war der Wahnsinn - geschmeidig, schnell und total unter Kontrolle. Er sauste in einer Zeit von 29,454 Sekunden über die Ziellinie!

Genau, in den letzten Augenblicken der Meisterschaft schnappte sich Norris den Sieg und schwang sich auf den ersten Podiumsplatz!

Hier ist der Endstand der Top Gear X Circuit Superstars Star In A Reasonably Fast Car Invitational 2021!

Gratulation an Lando Norris zu diesem Sieg - und auch an Sam Bird und Jimmy Broadbent für ihre traumhaften Runden!

Circuit Superstars ist ab sofort für Xbox One und PC via Steam verfügbar.

Ob ihr nun solo, online oder im Couch-Koop spielt - macht euch bereit für fesselndes Sim-Racing, das all das einfängt, was so großartig am Motorsport ist.

In dem Titel stecken jede Menge Inhalte: 12 Fahrzeuge, 19 Strecken, individualisierbare Optiken für Wagen und Fahrer, freischaltbare Helme, Siegjubel und vieles mehr. Und nach der Veröffentlichung werden noch mehr Inhalte erscheinen!

Also ab auf die Strecke und ins Rennvergnügen!

Wenn ihr rund um das Spiel auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt doch einfach Square Enix Collective auf Social Media: