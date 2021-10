PM: Games-Förderung in Rheinland-Pfalz gestartet (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 15. Oktober 2021 – Das Land Rheinland-Pfalz und die Medienanstalt RLP haben es sich gemeinsam mit den Partnern SWR und ZDF zum Ziel gesetzt, kreative und innovative Medienschaffende in Rheinland-Pfalz im Bereich digitale Medien zu unterstützen. Am 15. Oktober ist hierfür die neue Medienförderung Rheinland-Pfalz gestartet. game-Geschäftsführer Felix Falk zur Ankündigung:

„Der Einstieg in die Games-Förderung in Rheinland-Pfalz ist für die Branche vor Ort ein wichtiger und langerwarteter Schritt. Die Projektförderung und das Stipendien-Programm sind dabei besonders wertvoll. Potenzial liegt für die Zukunft in der Anhebung der Fördermittel auf das Niveau anderer Bundesländer und in Games-spezifischen Vergabegremien.“

