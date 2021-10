Crusader Kings 3: Meilensteine und Video zum ersten Geburtstag

PC XOne Xbox X PS5 Linux MacOS

Am 1. September hat das mittelalterliche Grand-Strategy-Rollenspiel Crusader Kings 3 (zum Test; zum Spiele-Check des Northern Lords Flavor Pack) von Paradox Development Studio seinen ersten Geburtstag gefeiert. Anlässlich des Geburtstages hat Paradox kürzlich eine Reihe von Meilensteinen veröffentlicht. So haben die Fans des Spiels seit Release über 128 Millionen Stunden damit verbracht, Blutlinien zu formen, auf dem diplomatischen Parkett eine gute Figur zu machen, Intrigen zu schmieden und Schlachten zu schlagen. In dieser Zeit wurden:

334 Millionen Kinder zur Welt gebracht

18 Millionen Hochzeiten und Verlobungen gefeiert

4 Millionen Charaktere an Stress zerbrechen lassen

4 Millionen Haustiere gestreichelt

1 Millionen Gefangene entkommen lassen

Außerdem zeigten die Spieler folgende Vorlieben:

Die beliebteste Startregion ist Brittania

Der beliebteste Glaubensgrundsatz ist Kriegslust

Der beliebteste Lebenswandel ist Verwaltung / Reichtum

Heidnische Religionen wurden 1 Million Mal reformiert

Das Römische Reich wurde 190.000 Mal wiederhergestellt

Das Große Schisma wurde 220.000 Mal geheilt

Kannibalismus wurde 14.000 Mal eingeführt

Alexander Oltner, Lead Game Designer bei Paradox Development Studio, äußerte sich anlässlich des Jubiläums wie folgt:

Es ist für mich unfassbar, dass CK3, das Spiel, in das wir so viel Zeit und Leidenschaft gesteckt haben, nun schon ein ganzes Jahr in den Händen der Spieler ist. Es war fantastisch und erfüllend, auf Reddit zu lesen und auf Twitch zu sehen, auf welch unzählige Arten diese Community sowohl Dynastien aufgebaut hat als auch daran gescheitert ist, sie auf den Weg zu bringen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Monarchen von CK3 noch so alles anstellen, während wir daran arbeiten, dem Spiel in Zukunft neue Features und Inhalte zu geben.

Noch in diesem Jahr soll mit Royal Court die erste große Erweiterung erscheinen. Sie wird Upgrades, Verbesserungen und einen völlig neuen Thronsaal in das Spiel bringen. Direkt unter dieser News könnt ihr euch das offizielle Video zum Geburtstag mit Statistiken, Impressionen und Glückwünschen, unter anderem auch vom deutschen Influencer Steinwallen, anschauen.