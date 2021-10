Sledgehammer Games eröffnet neues Studio in Großbritannien

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Publisher Activision gab bekannt, dass nachdem der kalifornische Call of Duty-Entwickler Infinity Ward erst kürzlich ein neues Studio in Texas eröffnet hat, nun auch Partner-Entwickler Sledgehammer Games eine weitere Niederlassung im britischen Guildford aus dem Boden gestampft hat. Neben dem Headquarter in Foster City bei San Francisco, den Studios in Melbourne (Australien) und in Toronto (Kanada) ist Guildford nun der vierte Standort des Entwicklers, der aktuell mit den Arbeiten an Call of Duty - Vanguard beschäftigt ist.

"Guildford kann auf eine lange Geschichte in der Videospielentwicklung zurückblicken und wir dadurch auf hochkarätige Talente und eine aktive Designer-Community zurückgreifen. Außerdem ist London mit seinem riesigen Talentpool leicht zu erreichen", so Liz Wyle, die neue Geschäftsführerin des britischen Standorts, die früher als Leiterin der Produktentwicklung von Sony PlayStation tätig war.

Das neue Studio soll primär zukünftige Inhalte und Live-Services für Call of Duty - Vanguard beisteuern. Des Weiteren ist bei Activision von größeren zukünftigen Projekten und neben Call of Duty von gänzlich neuen Marken die Rede. Mit der Vergrößerung der hauseigenen Studios setzt der Publisher aus Santa Monica offenbar seine angekündigte Expansionsstrategie um.