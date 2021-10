PM: Xbox und MAC Cosmetics erwecken Figuren des Xbox Game Pass für Halloween zum Leben (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

um Gaming- und Beauty-Fans gleichermaßen die Möglichkeit zu geben, sich zu Halloween in ihren liebsten Gaming-Charakter aus einem Xbox Game Pass-Spiel zu verwandeln. So erwecken die fantastischen Make Up Artists von M∙A∙C beliebte Figuren aus den Welten von Halo, Sea of Thieves und Psychonauts zum Leben – noch dazu gibt es einige nützliche Tipps, wie auch Du den spooky Look zu Halloween umsetzen kannst.

sich frei nach Herzenslust auszuleben. MAC Senior Artist John Stapleton bringt dies auf den Punkt: „In den virtuellen Welten von Xbox sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist etwas, das ich als Künstler ganz besonders schätze. Das Make Up gibt den Spieler*innen die kreative Freiheit, sich in ihre Lieblingscharaktere zu verwandeln und dabei Spaß zu haben. Gleichzeitig bildet sich zwischen diesen Menschen, die die unterschiedlichsten Hintergründe mitbringen, ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl. Ich hoffe, dass diese Looks Xbox-Fans dazu inspirieren, ihre eigenen Outfits aus den Spielen zu kreieren – sei es für Halloween oder für einen anderen Anlass.”

Künstlerin: Alicia Martinez

Spiel:Psychonauts

Charakter: Milla Vodello

Tutorial: peace_love_alicia

Inspiration: „Ich habe mich in Milla verwandelt, weil ich die warme Seite zeigen wollte – in Abgrenzung zu Sashas Coolness. Zunächst habe ich meine Augen mit den Powderkiss-Lidschatten Fall In Love und Lens Blur aufgehellt. Mit dem Behind The Curtain Shapeshifter Duochrome Shadow habe ich einen Hauch von Glitzer in Millas traditionellen Lidschatten-Look gebracht und die Wimpern mit Magic Extensions Mascara für maximalen Schwung im Anime-Look getuscht. Anschließend ein gedeckter Nude-Ton auf den Lippen, den ich mit Brick Lip Pencil verblendet und mit All Things Magical Powerglass abgerundet habe.” — Alicia Martinez, MAC Artist und regionale Fortbilderin

ihre leuchtenden Augen und ihre Haut besonders hervorzuheben, um ihr einzigartiges Dasein als Hologramm zu betonen.” — Martina Derosa, MAC Artist

Künstler: Romero Jennings

Spiel: Sea of Thieves

Charakter: Lesedi Singh

Tutorial: romerojennings

Inspiration: „Mein Look ist eine Hommage an die farbenfrohen Pirat*innen, denen man in den epischen Abenteuern von Sea of Thieves begegnet. Mein Look ist einfach und bequem zu tragen, mit hochpigmentierter Farbe und einfachen Techniken zum Auftragen des Make Ups. Natürlich ist kein Piratenkostüm komplett ohne ein dunkles und stürmisches Augen-Make Up. Für den perfekten Smokey Eye-Look nutze ich den Brun-Lidschatten. Für detaillierte Akzente sorgen im Anschluss der Kohl Power Eye Pencil in Feline, der Magic Extension 5mm Fibre Mascara und die 80 Romantic Lashes. Abgerundet habe ich den Look mit einem verruchten Lippen-Look – perfekt für das turbulente Piratenleben! Powder Kiss Liquid Lipcolour in Pretty Pleats und Love Me Liquid Lipcolour in Been There, Plum That erzeugen hier genau den richtigen Effekt.” — Romero Jennings, Director of Makeup Artistry, MAC Cosmetics

die Du für diese einzigartigen Looks benötigst, findest Du bei maccosmetics.com. Noch unsicher, welches Kostüm Du an Halloween tragen willst? Dann wirf doch einen Blick in den Xbox Game Pass und finde weitere inspirierende Charaktere für Deinen perfekten Halloween-Look.