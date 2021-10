Sony-Deutschland-Chef Uwe Bassendowski verstorben

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Uwe Bassendowski, langjähriger Managing Director von Sony Interactive Entertainment Deutschland ist diese Woche überraschend im Alter von 60 Jahren verstorben. Auch wenn Bassendowski mit öffentlichen Auftritten eher sparsam umging, gehörte der Top-Manager zu den einflussreichsten Köpfen der Games-Branche im deutschsprachigen Raum.

Von 1999 bis 2005 war er als Sales Director für PlayStation Deutschland maßgeblich am Verkaufserfolg der PlayStation 1 und vor allem der PlayStation 2 beteiligt.

Ab 2005 war er für die Markteinführung der PSP (2005) und der PlayStation 3 (2006), zunächst als Commercial Director für damals noch Sony Computer Entertainment Deutschland, später dann als Managing Director für Sony Interactive Entertainment Deutschland für die PS Vita (2012) sowie die PlayStation 4 (2013) und aktuell die PlayStation 5 (2020) verantwortlich.

Zusammen mit Sony-PS-Chef Jim Ryan und Executive Vice President Simon Rutter bildete Uwe Bassendowski die Geschäftsführung der Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main und war für die Belange des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig.

Die Nachricht über seinen unerwarteten Tod wurde von Sony Interactive Entertainment Deutschland wie folgt kommentiert:

Wir sind zutiefst bestürzt über die Nachricht, dass ein geliebtes Mitglied unserer PlayStation-Familie, Uwe Bassendowski, Managing Director DACH & Vice President of Central & Eastern Europe, leider von uns gegangen ist. Für diejenigen unter uns, die das Glück hatten, Uwe zu kennen, ist sein Verlust tiefgreifend. Wir werden ihn sehr vermissen, unsere Gebete und unser aufrichtiges Beileid gilt seiner gesamten Familie. Wir schätzen jede Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.

Zum Gedenken an Uwe Bassendowski möchten wir an mehrere Interviews erinnern, die Jörg Langer mit ihm im Lauf der Jahre auf GamersGlobal veröffentlicht hat: