Battlefield 2042: Das steckt hinter dem neuen PvPvE-Modus Hazard Zone

Teaser Battlefield 2042 wird mit der Hazard Zone einen ganz neuen Spiel-Modus in die Serie einführen. Lange machte DICE ein Geheimnis daraus, doch nun wurde die Gefahrenzone offiziell vorgestellt.

EA und DICE haben soeben den Trailer zum neuen Spielmodus Hazard Zone für Battlefield 2042 (in der Preview) veröffentlicht. Schon vorab gab DICE GamersGlobal einen Einblick in die Gefahrenzone.

Im Hazard-Zone-Modus dreht sich alles um Satelliten mit wertvollen Daten. Nach einem Blackout 2040 wurde ein Großteil der Satelliten in der Umlaufbahn zerstört, daher werden Kurzzeitsatelliten eingesetzt, um Aufklärungsdaten zu sammeln. Doch die Festplatten müssen aus den Geräten geborgen werden, nachdem sie wieder auf die Erdoberfläche gestürzt sind.

Genau das ist eure Aufgabe in Hazard Zone. Ihr müsst jedoch nach der Bergung noch mit eurem Squad lebend aus dem Einsatzgebiet entkommen. Dabei gibt es mehrere Probleme: KI-gesteuerte Besatzungstruppen, Stürme und feindliche Squads mit demselben Ziel. Hazard Zone folgt also dem Trend, PvP mit PvE zu mischen.

Die Festplatten zu erbeuten ist dabei nicht nur Selbstzweck, es bringt euch Schwarzmarkt-Credits ein, die nur in der Hazard Zone als Währung dienen, um Ausrüstung für diesen Spiel-Modus freizuschalten. Der Ablauf einer Partie von Hazard Zone teilt sich in fünf Phasen:

Briefing; Ihr erhaltet einen Überblick über das Missionsgebiet, potentielle Positionen von Besatzungstruppen, Satelliten und Uplink-Terminals, mit denen ihr tote Squad-Mitglieder wieder ins Spiel holen könnt. Danach wählt ihr einen Spezialisten und eure Ausrüstung

Abwurf: Eure Startposition ist festgelegt und wird euch im Briefing mitgeteilt.

Bergung: Euer Squad geht auf die Jagd nach möglichst vielen Festplatten. Dabei hilft der Intel-Scanner bei der ungefähren Ortung der Zielobjekte. Mehr als ein Squad-Mitglied kann sich dazu entscheiden, Intel-Scanner als Hilfsmittel mitzunehmen, das schließlich auch jene Festplatten ortet, die Mitglieder eines anderen Squads bei sich tragen. Nachdem der Match-Timer etwa zur Hälfte heruntergetickt ist, stürzen weitere Satelliten ab. Die Festplatten darin konnten noch nicht von Besatzungstruppen gescannt werden und sind daher noch wertvoller.

Erste Extraktion: Ebenfalls ungefähr zur Halbzeit ergibt sich die erste Fluchtmöglichkeit. Die Landezone des Extraktions-Helis taucht dabei immer zu wechselnden Zeiten und an unterschiedlichen Orten auf. Der Haken: Nur ein Team kann mit dem Gefährt in den Sonnenuntergang fliegen.

Zweite Extraktion: Kurz bevor die Zeit des Matches ausgeht, erhaltet ihr die letzte Chance zur Flucht. Alle Zurückbleibenden fallen danach starken Stürmen zum Opfer. Der zweite Heli wird tendenziell heißer umkämpft sein. Wird euer Squad ausgelöscht, geht ihr leer aus. Doch solange zumindest ein Spieler eures Trupps mit dem Heli abhebt, erhält das ganze Team die Belohnung für die geborgenen Festplatten.

Auf PS4 und Xbox One starten bis zu 24 Spieler in der Gefahrenzone, auf PC, PS5 und Xbox Series X|S sind es bis zu 32 Spieler. Das frisch veröffentlichte Artwork für den Hazard-Zone-Spielmodus zeigt prominent den Operator Irish, der Fans aus Battlefield 4 bekannt ist und der vom kürzlich verstorbenen Schauspieler Michael K. Williams verkörpert wurde.

Hazard Zone wird die dritte Kategorie an Multiplayer-Optionen für Battlefield 2042 darstellen. Daneben gibt es "All Out Warfare", das die klassischen Durchbruch- und Eroberungs-Modi umfasst, sowie das "Battlefield Portal", in dem die Community eigene Modi mit Assets aus verschiedenen Battlefield-Ablegern und einem Spielregel-Baukastensystem erstellen können soll. Battlefield 2042 wird am 19. November 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.