F1 2021: Patch 1.12 / Neue Strecke Imola und Red Bull-Sonderlackierung

Zum Release von im Test+, Wertung 9.0 ) wurde von Codemasters versprochen, dass die fehlenden Strecken Portimao, Imalo und Jeddah per Patch nachgereicht werden. Portimao könnt ihr bereits seit Patch 1.10 befahren, nun wurde per Patch 1.12 Imola nachgereicht. Das Update ist am PC ungefähr 3,6 GiB groß und steht seit heute Nachmittag zur Verfügung.

Neben der neuen Strecke bringt der Patch auch eine neue Lackierung des Red Bull-Fahrzeugs: Die Sonderlackierung mit der Red Bull im Türkei GP am letzten Wochenende gefahren ist. Ergänzt wurde Support für AMDs FSR (FidelityFX Super Resolution; wie Nvidia DLSS) und CACAO (Combined Adaptive Compute Ambient Occlusion; ähnlich zu Nvidia HBAO+). Die neue Wheelbase "CSL DD" von Fanatec wird nun auch unterstützt.

Weiterhin wurden eine ganze Reihe von Bugs im Online-Modus behoben sowie viele kleinere Probleme, beispielsweise beim Handling in langsamen Kurven, fehlerhafte Strafen, Probleme mit Kerbs in Bahrain, Monza und China sowie verschiedene Schlaglöcher.

Wann die letzte verbliebene Strecke kommen wird, wurde nicht mitgeteilt. Wenn Codemasters allerdings den Rhythmus der bisherigen Patches beibehält, könnte es Mitte November 2021 soweit sein.