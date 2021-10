Back 4 Blood: Testvergleich deutscher Magazine [3/7]

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Back 4 Blood ab 66,95 € bei Amazon.de kaufen.

In unserem Noten-Vergleich zu Back 4 Blood führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: das leider dem Ende entgegen sehende 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Back 4 Blood

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 75

v. 100 [Back 4 Blood] bringt mehr Neuerungen, als ich erwartet hätte. Viele davon sind positiv und lassen mich mein Spielerlebnis so anpassen, wie ich es will – aber sie machen den Einstieg auch unnötig kompliziert und etwas holprig [...], Bei den Cleanern hätte ich mir etwas mehr Persönlichkeit gewünscht, die über lustige One-Liner hinausgehen. GIGA 8

v. 10 Back 4 Blood drückt mit seiner Koop-Kampagne genau die richtigen Knöpfe und ist dank moderner Shooter-Elemente und dem Decksystem die richtige Weiterentwicklung der Left-4-Dead-Reihe. Bei einigen Dingen sollte noch nachgebessert werden, einzig der fehlende Versus-Modus wird schwer auf den infizierten Herzen der Fans lasten. PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 6.5

v. 10 Neben den zu faden Arealen nagen einige Design-Entscheidungen an meinem Spielspaß. [...] Sowohl Waffen-Werte als auch Karten-Mechanik werfen zusätzliche Komplexität auf Aspekte, die mir in Left 4 Dead in ihrer Simplizität mehr Eleganz vermittelten.

Durchschnittswertung 7.3 *Zuletzt überprüft: 13.10.2021, 10:35 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.