Total War - Warhammer 3: Belagerungen werden grundlegend überarbeitet

PC Linux MacOS

Nicht nur die Zuseher von Jörg Langers Let's Play zu Total War - Warhammer 2 wissen, dass die Belagerungsschlachten von Städten nicht immer ein Vergnügen sind. Dazu tragen nicht nur Wegfindungsprobleme von Angreifern und Verteidigern bei, die immer wieder vor Festungsmauern herumirren, statt sie zu erklimmen. Auch sich häufig wiederholende Layouts von Städten und vorgelagerten Schlachtfeldern lassen Abwechslung in den Kämpfen und anzuwendenden Taktiken vermissen.

Diese Probleme hat auch der Entwickler Creative Assembly erkannt und möchte sie in Total War -Warhammer 3, dem für Anfang 2022 angekündigten neusten Ableger der Total War-Reihe, abstellen. So sollen sich die Grundrisse der Städte der verschiedenen Fraktionen deutlich unterscheiden, bei den Cathay und Zwergen sollen beispielsweise starke Mauern dominieren, die Kislev eher auf enge Gassen und die Widerstandskraft ihrer Bevölkerung setzen. Die Belagerungskarten sollen nicht nur größer sein als noch im zweiten Teil, es soll auch mehr Varianz geben, um Wiederholungen zu minimieren.

Während in Total War - Warhammer 2 die Schlachten hauptsächlich an den Mauern konzentriert waren, finden die Kämpfe nun auch vermehrt innerhalb der Städte statt. Es gibt dort nun nicht nur mehr offene Plätze für den Einsatz eurer Bodentruppen, sondern auch Brücken und andere erhöhte Punkte, von denen aus eure Fernkämpfer mit Boni verteidigen können. Straßen können mit Türmen, Barrikaden und Fallen versehen werden, sodass ihr Angriffe aus dem Hinterhalt führen könnt. Auch die schon aus Jörg Langers Preview+ zu den Survival Battles bekannten strategischen Verteidigungspunkte werden in abgewandelter Form in die Belagerungsschlachten implementiert.

Solange diese speziellen Orte in eurer Hand sind, generieren sie Nachschubpunkte, die ihr an den zugehörigen Bauplätzen einsetzen könnt. Auf ihnen könnt ihr die oben genannten Barrikaden, Abwehrtürme und erhöhten Plattformen für Fernkämpfer und Geschütze errichten, um so befestigte Nadelöhre zu schaffen. Während die Eroberung einfacher Verteidigungspunkte durch die Angreifer nur die Abwehrkraft schwächt, bedeutet der Verlust des stark befestigten Schlüsselgebäudes oder des schon aus Warhammer 2 bekannten, tief in der Stadt befindlichen Siegpunktes, die Niederlage der Verteidiger.

Die Verteidigungspunkte kommen auch in Siedlungen zum Tragen, die nicht mit einer Mauer befestigt sind. Diesen Siedlungen sollen auch eigene Schlachtkarten spendiert werden. Nicht zuletzt verspricht Creative Assembly darüber hinaus eine verbesserte KI, sodass es zu weniger Wegfindungsproblemen kommen soll und der Computergegner auch besser Schwachpunkte erkennen und Prioritäten setzen kann.

Weitere Details zu den Belagerungsschlachten könnt ihr im englischsprachigen Total War-Blog nachlesen. Im unten eingebundenen Video könnt ihr zusätzlich die Neuerungen im bewegten Bild erleben.