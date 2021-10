PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE: EUROPEAN CHALLENGER LEAGUE BEGINNT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,11.Oktober2021–Ubisoft®gab heute bekannt, dassdie European Challenger League am 15. Oktober starten wird. Innerhalb des globalenTomClancy'sRainbow Six®E-SportsCircuit ist die European Challenger League das Tor zur European League, der höchsten Stufe des kompetitiven Spiels in der Region. In diesem Jahr werden 16 Teams um den Preispool und vor allem um einen Platz in der nächsten Saison der EuropeanLeaguekämpfen.

Die besten 8 Teams am Ende der Gruppenphase, die vom 15. bis 17. Oktober stattfindet, ziehen in die Playoffs vom 25. Oktober bis 25. November ein. Die beiden besten Teams der Playoffs kämpfen dann im Dezember bei den European Finals in einem finalen Showdown um einen Platz in der nächsten Saison der European League. Während der Sieger direkt qualifiziert ist, hat der Verlierer eine weitere Chance, in einem Auf-/Abstiegsspiel gegen den Neuntplatzierten der aktuellen Europa-League-Saison in die Europa-League aufzusteigen.

Zu den teilnehmenden Mannschaften dieser Ausgabe gehören:

Der Zweitplatzierte des Aufstiegs-/Abstiegsspiels der European League Season 2020:

Der 10. Platz der European League Season 2020:

Diebesten5 Teams der European Challenger League Qualifiers:

Weitere Details zur European Challenger League, wie z.B. Wettbewerbsformat, Gruppen, Zeitplan und wo man zuschauen kann, sind im speziellen Event Guide zu finden:https://rainbow6.com/2021EUCL

