PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE: DOCTOR’S CURSE EVENT KEHRT ZURÜCK (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,11.Oktober2021–Ubisoft®gab heute bekannt, dassdasfurchteinflößende zeitlich limitierte Event aus TomClancy’sRainbow Six Siege Jahr 4,Doctor’sCurse, morgen bis zum 2. November wieder zurückkehren wird. Dieses Event bringt den Monsterjagd Modus auf einer schaurigen und überarbeitetenVersion von Frankensteins Freizeitpark zurück,in demDocs schreckliche Abscheulichkeiten umherstreifen. Aber dieses Mal werden MonstervonMonsterngejagt.

Der Trailer zu Doctor's Curse Event kann unter folgendem Link amgesehen werden:

In dieser neuen Version des 5v5 Monsterjagd Modus haben sich einige Monster (Lion undJackal) den Monsterjägern angeschlossen.Die Sledges sind zurück und schwingen erneut ihreSledgehämmerals Waffen. Zudem besitzen sie ein Gadget, welches durch drei einzigartige Operator Skins bestimmt wird: Eyenox Model III (Jackal),Herzschlagsensor (Pulse)und EE-ONE-D (Lion).Sie treten gegen fünf andere Monster an:Lesion, Frost,Kapkan, Smoke und Ela sowieAruniundMelusi, die neu hinzugekommen sind. Die verteidigenden Monster haben keine Waffen, können aber Fallen und eine einzigartige Fähigkeit einsetzen, die für diesen Modus entwickelt wurde: Sie werden kurzzeitig unsichtbar und können schneller laufen, um zu entkommen. Das Ziel der angreifenden Monster ist es, alle Gegner zu töten, während die verteidigenden Monster versuchen müssen, die Runde zu überleben.

DieDoktor'sCurseKollektion, die Bundles für Smoke,Kapkan, Frost,Lesion, Doc, Bandit und Ela enthält, ist zurück und wird durch Bundles für die neuen Monster ergänzt:Jackal,Lion,Aruni,Melusi, undKaid. DieBundlessind für je 1680 R6Creditsoder über dieKollektionpacksfür je 300 R6Creditserhältlich. Jeder, der sich von morgen bis zum 2. November einloggt, erhält ein kostenloses Paket fürDoktor'sCurseund kann drei weitere Pakete erhalten, indemUbisoft-Herausforderungen absolviertwerden.

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over75million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault.With access to dozens of Operators from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.