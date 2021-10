ScummVM: Retro-Emulator feiert 20jähriges Jubiläum mit neuer Version

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 9. Oktober feierte das ScummVM-Projekt seinen 20. Geburtstag und veröffentlichte zu diesem Anlass die Version 2.5.0. Neben der Unterstützung von 2.5D-Spielen wie Grim Fandango, The Longest Journey und Myst 3 - Exile könnt ihr mit dieser Ausführung ab sofort auch offiziell eine Vielzahl von Adventures emulieren, die mit dem Adventure Game Studio erstellt wurden. Eine Liste mit bereits getesteten (und auch ungetesteten) AGS-Titeln findet ihr im ScummVM-Wiki. Das Freeware-Abenteuer Billy Masters Was Right (zur News) ist zum Beispiel vollständig überprüft worden und kann ohne Fehler beendet werden.

Darüber hinaus gehören ab sofort auch Spiele wie Little Big Adventure, Nightlong - Union City Conspiracy oder Crusader - No Remorse zu den offiziell unterstützen Titeln. Weitere Neuerungen sind die Unterstützung bestimmter lokalisierter Versionen sowie die Optimierung der Bedienungsoberfläche. Die Details findet ihr in der News auf der ScummVM-Homepage.