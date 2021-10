New World: Regionswechsel im Amazon-MMO doch nicht möglich

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

New World ab 20,23 € bei Green Man Gaming kaufen.

Das von den Amazon Game Studios entwickelte MMO New World zieht auch fast zwei Wochen nach Release viele Spieler an. Das führt jedoch zu langen Server-Warteschlangen. Als Spieler am Launch-Tag auf Twitter fragten, ob es möglich wäre, eine Figur beispielsweise von einem US- auf einen EU-Server zu übertragen, antworte der offizielle Account von New World, dass Charaktere zwischen Regionen bewegt werden können.

Die Idee dahinter war, dass Nutzer ihr Spiel in einer anderen Region beginnen (wo es etwa durch die Zeitverschiebung so früh oder spät ist, dass es mehr Platz gibt) und ihren Charakter dann später dorthin übertragen, wo sie mit ihrer Gruppe weiterspielen wollen. Nun meldete sich der Community Manager des MMORPGs mit einem Update zum Fortschritt des Übertragungs-Features, das sich aktuell noch in der Testphase befindet.

In dem Update heißt es allerdings, dass Figuren innerhalb einer Region den Server wechseln können. Auf Rückfrage wurde bestätigt, dass die frühere Angabe auf Twitter nicht korrekt war – es wird keinen Wechsel über Regionen hinweg geben. Entsprechend machen Spieler nun ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft, die nun entweder in einer anderen Region weiterspielen oder aber den bisher erspielten Fortschritt mit ihrem Charakter aufgeben müssen.