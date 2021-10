Hitman GOTY-Edition nach großer Kundenkritik von GOG entfernt

PC XOne PS4 Linux

Der Online-Store GOG.com hatte Ende September 2021 die GOTY-Edition des 2016er Hitman in den Katalog aufgenommen, der verzeichnete jedoch bald viele negative Kritiken von Kunden und hatte zwischenzeitlich eine Durchschnittsbewertung von weniger als zwei Sternen (von maximal fünf). Allerdings lag diese Reaktion auf den ersten Teil der sogenannten World-of-Assassination-Trilogie von IO Interactive nicht an grundlegend mangelnder Spielqualität, schließlich errang der vielseitige Agent 47 im GG-Test von Hitman eine 9.0. Der Ärger entstand dadurch, dass GOG sich als der DRM-freie Shop im Markt positioniert hat und die Kunden Hitman GOTY nicht als DRM-frei wahrnahmen.

So installiert das Spiel zwar keinen Kopierschutz wie Denuvo und lässt sich auch Offline starten, allerdings sind viele Features in Hitman GOTY an eine Online-Verbindung geknüpft. Besonders ärgerlich war, dass beim Erfüllen der Missionen im Offline-Modus keine neuen Waffen, Startpunkte und Kostüme freigeschaltet werden. Das beschneidet die auf Wiederspielwert ausgelegten Sandbox-Levels von Hitman merklich.

Im Forum von GOG meldete sich die Lead Community-Managerin mit folgendem Statement

Danke für die Geduld und dass ihr uns die Zeit gegeben habt, den Release von Hitman GOTY auf GOG unter die Lupe zu nehmen. Wir befinden uns immer noch im Dialog mit IO Interactive. Heute haben wir Hitman GOTY aus dem Katalog von GOG entfernt – wir hätten es nicht in dem jetzigen Zustand veröffentlichen sollen, wie ihr es gesagt habt. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung und die Wut, die durch diese Situation entstanden ist. Wir haben euch enttäuscht und wollen uns bedanken, dass ihr uns auf das Thema aufmerksam gemacht habt – es war zwar schmerzhaft ehrlich, aber es zeigt eure Leidenschaft für GOG. Wir begrüßen das Feedback und werden weiter daran arbeiten, unsere Kommunikation mit euch zu verbessern.

Zwischenzeitlich hatte GOG noch gesagt, es werde kein Review Bombing im Shop toleriert, stellte aber später klar, dass damit einzelne Rezensionen auf GOG gemeint waren, die gegen die Community-Richtlinien verstießen.