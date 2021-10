Montagmorgen-Podcast #415

Teaser Dennis und Hagen stehen am Anfang einer prallen Woche mit einem neuen Redi-Rumble, Jörgs Transformation zum Rasenmähermann und einem besonderen WoSchCa-Gast. Dazu gibt es tonnenweise User-Fragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem der Montagmorgen-Podcast letzte Woche leider entfiel, müsst ihr diese Woche nicht mehr darben. Dennis und Hagen begrüßen euch am Montag und stimmen euch ein auf spannende Inhalte wie den Schlagabtausch Dark Souls vs Bloodborne im Redi-Rumble, die Strafstunde der Kritiker, in der erstmals Jörg das Opfer ist und Tests zum geistigen Nachfolger von Left 4 Dead der Turtle Rock Studios und der aufpolierten Remaster-Fassungen der beiden letzten Teile von Cryteks Crysis-Trilogie. Last but not least haben sich nicht zu wenige User-Fragen seit dem letzten MoMoCa angesammelt.

Die Timecodes: