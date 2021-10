PC MacOS

Die Anzahl der Gegner skaliert mit der Anzahl der gewählten Helden. Bei vier Helden werden die Kämpfe deutlich schwieriger und unübersichtlicher, Synergien werden wichtiger.

Verbrannte Karten, magische Elemente

Auch die Gegner haben eigene Kartensets, die ihre Aktionen festlegen. Das Skelett darf diese Runde zwei Ziele angreifen, aber vorher nicht ziehen. Angriffe mit Wegschieben oder aus der Distanz sorgen dafür, dass die Angriffe ins Leere gehen.

Aufstiege und Kampagnen

Die Weltkarte - hier im Gildenmeister-Modus - dient nur der Auswahl der Dungeons und der Ausstattung eurer Helden.

Fazit

Taktik-RPG

Einzel- und Multiplayer

Für Fortgeschritte und Profis

Preis: 24,99 Euro (Early-Access-Preis, voraussichtlich noch bis 19. Oktober)

In einem Satz: Vielfältiges Rundentaktik-Schwergewicht mit Schwächen bei der Story

Das Taktik-Rollenspielzählt zu einer der erfolgreichsten Brettspiel-Kampagnen, die es je auf Kickstarter gab. Im Jahr 2015 konnte das Team knappe 4 Millionen Euro einsammeln und nach Veröffentlichung mehrere Preise einheimsen. Vor zwei Jahren startete eine PC-Umsetzung in den Early Access, die nun in ihrer finalen Fassung vorliegt.Wie im Brettspiel durchkämmt ihr mit zwei bis vier Helden zahlreiche Dungeons und natürlich stellen sich euch haufenweise Monster in den Weg. Um diese auszuschalten, stehen euren Helden klassenspezifische Kartendecks zur Verfügung, aus denen in jeder Runde zwei Karten auswählt. Diese legen anhand ihres Initiativ-Werts, es zählt die erste gewählte Karte, die Zug-Reihenfolge und eure möglichen Aktionen fest. Jede Karte hat zwei Hälften, pro Zug könnt ihr nur die obere Hälfte der einen und die untere Hälfte der anderen Karte ausspielen oder diese durch generische Angriffe oder Bewegungen ersetzen.Die Aktionen reichen von zumeist auf der oberen Hälfte platzierten Nah-, Fern- und Flächenangriffen, Fallen, Heilungen und Beschwörungen bis zu den zumeist unten befindlichen Bewegungen. Meistens kombinieren die Karten zudem Statuseffekte, etwa das Schubsen von Gegnern (praktisch, dahinter eine Falle wartet), das Vergiften, das den Schaden späterer Angriffe erhöht, oder das Immobilisieren. Einige Karten erzeugen auch eines von sechs Magieelementen, die in der folgenden Runde von anderen Karten für Zusatzeffekte genutzt werden können. Der Schaden eurer Angriffe hängt von der Aktion und einem von der Ausrüstung eures Helden und freischaltbaren Perks abhängigen weiteren Kartendeck mit Modifikatoren ab. Die 47 Gegnertypen und Bosse verfahren ähnlich wie ihr, ziehen aber nur eine Karte aus ihren Sets.Entscheidend für euren Erfolg ist schon auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe ein Blick für Synergien. So kann euer Krieger eine Karte spielen, bei der er jeden Gegner angreift, durch den er sich durchbewegt. Nutzt ihr zugleich die Stiefel für +2 Bewegung, sind mit dieser Karte mehr Angriffe möglich. Im weiteren Spielverlauf, gerade auch bei mehr als zwei Helden und bei höheren Schwierigkeitsgraden, sind aber auch die Synergien zwischen den Helden entscheidend, etwa wenn Helden bestimmte Karten mit Magielementen verstärken können, die nur andere Charaktere für sie erzeugen können. Dadurch erhalten die Missionen einen deutlichen Puzzle-Charakter, wobei es je nach gewählten Helden und Karten viele Lösungsmöglichkeiten gibt.Habt ihr eure zwei Karten gespielt, werden diese abgelegt. Sobald ihr keine Karten mehr übrig habt, müsst ihr entweder eine kurze oder lange Rast einlegen. Erstere lässt euch sofort die abgelegten Karten wieder auf die Hand nehmen, verbrennt aber eine zufällige Karte. Letztere heilt euren Helden um zwei Punkte und überlasst euch die Wahl der verbrannten Karte, dauert aber eine Runde. Durch das Rasten, durch besonders starke Aktionskarten, die beim Auslösen verbrennen (sofern ihr nicht die generische Aktion wählt) und durch das Negieren von Schaden durch Verbrennen einer Karte reduziert sich euer Deck dennoch stetig. Sind zu viele Karten verbrannt um zwei neue zu wählen oder fallen die Hitpoints eines Helden auf Null, scheidet dieser für den aktuellen Dungeon aus - durch eine lange Rast, die als zwei Karten zählt, könnt ihr dieses Schicksal im ersten Fall immerhin eine Runde herauszögern.Stirbt ein Held, hat dies keine negativen Auswirkungen. Sogar bis dahin gesammelte Erfahrung – ebenfalls ein Effekt bestimmter Karten – und Gold bleiben erhalten, so dass ihr eure Helden vor zu schweren Schlachten verbessern könnt. Wie dies funktioniert, hängt vom gewählten Modus ab. Neben der in der Presse-Version noch nicht fertigen Sandbox bietet Gloomhaven die Brettspiel-Kampagne und einen Gildenmeister-Modus. Gemein haben beide eine Weltkarte, auf der ihr aber nur eure Helden verwaltet und den nächsten Dungeon wählt, und eine dünne, in kurzen Textboxen erzählte Story. Angereichert wird diese mit an Pen-&-Paper-Rollenspiele erinndernde zufällige Ereignisse, die euch Boni oder Mali für den nächsten Auftrag, Gold oder XP einbringen können. Der Gildenmeister-Modus ist eher eine Einführungspartie, die mit einem Tutorial beginnt und in der ihr durch Achievements Relikt-Questreihen und neue Helden freischaltet. Die Kampagne verläuft ähnlich, die Story, die Bedingungen für das Freischalten und Verbessern von weiteren Helden und die Verwaltung des Goldes sind aber anders. Die 17 Helden, alle mit eigenen Kartensets, reichen von Kriegern, Schurken und Magiern bis zum Plagueherald und dem Mindthief.Steigen eure Helden im Level auf, bekommen sie Zugriff auf eine weitere von zwei neuen Karten, die ihr ihrem Deck hinzufügen dürft. Daneben könnt ihr sie mit Ausrüstung verbessern. Dazu zählen Waffen mit Gifteffekt, Schilde, die den Schaden reduzieren und diverse Tränke. Alle Gegenstände haben eine sehr begrenzte Zahl von Einsätzen pro Dungeon gemein. Die Schwierigkeit der Kämpfe skaliert dynamisch, abhängig von Durchschnittslevel und Anzahl der Helden, und ist schon auf dem zweiten der vier Schwierigkeitsgrade für Einsteiger ohne Kenntnisse des Brettspiels hoch. Nach ein paar Stunden Eingewöhnungszeit geht das Kampfsystem aber gut von der Hand. Wichtig ist aber ein sinnvolles Zusammenspiel aller Helden, was im Multiplayer-Modus gute Absprachen über jede Kartenwahl und jede Aktion erfordern wird.Technische lief die Presse-Version gut. Die deutsche Übersetzung ist allerdings noch nicht vollständig, was sich durch Platzhalter-Symbole bei einigen Texten und einem Einstellungsuntermenü äußert.Gloomhaven ist ein Fest für Rundentaktiker. Die Vielzahl an Helden und Monstern, alle mit individuellen Kartensets und Fähigkeiten, bietet so viele Inhalte, dass ich in 18 Stunden noch nicht einmal die Hälfte der Helden auch nur angespielt habe. Kampfsystem und Balancing funktionieren gut und die relativ kleinen Dungeons, meist aus drei bis vier Räumen bestehend, verführen zu immer weiteren Runden. Rollenspielfreunde, für die eine epische Kampagne entscheidend ist, werden sich durch die in Textform präsentierte Story allerdings nicht abgeholt fühlen – die Kämpfe stehen klar im Mittelpunkt.Auch in Sachen Einsteigerfreundlichkeit gibt es noch viel Raum nach oben. So verbrachte ich meine erste Stunde damit, mich in der Kampagne auf "einfach" durch den ersten Level zu sterben, weil zwar ein Tutorial für die Optionen auf der Weltkarte, nicht aber für die Kämpfe enthalten ist. Diese werden in dem weiter unten im Startmenü stehenden Gildenmeister-Modus erklärt. Nach dem Tutorial werden bei diesem aber in so kurzer Folge weitere Helden freigeschaltet, dass ich mit dem Anspielen, geschweige denn dem Aufleveln, nicht hinterherkam. Die Kampagne macht dies deutlich besser und war (nach dem Tutorial) mein klarer Favorit. Wer hier alles sehen, alle Helden hochleveln und mit Synergien zwischen diesen und ihren Decks experimentieren will, wird sicherlich eine dreistelligen Stundenzahl in Gloomhaven verbringen können.