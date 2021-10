Einfach mal einfach

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Bisher boten weder die Souls-Titel, noch Bloodborne oder Sekiro mehrere Schwierigkeitsgrade an. Sollte From Software bei Elden Ring optional ein leichteres Spielerlebnis ermöglichen?

Die Spiele von From Software sind auch für die herausfordernde Schwierigkeit bekannt. Wiederholte Bildschirmtode sind in den Titeln des japanischen Studios oft Teil eines Lernprozesses.

So mancher, der sich für die Spielwelten des Studios interessiert, aber an der Herausforderung scheitert, ärgert sich über die fehlende Auswahl an optionalen Schwierigkeitsgraden. Ein Teil der Fangemeinde vertritt wiederum den Standpunkt, dass die Faszination der Soulsborne-Spiele sich ohne die Überwindung der gebotenen Herausforderung nicht auf die gleichen Art erschließen würde. Was ist eure Meinung: Sollte From Software seinen nächsten Titel Elden Ring mit einem einfachen Schwierigkeitsgrad ausstatten?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.