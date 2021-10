RetroGames e.V. Karlsruhe findet neues Zuhause

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Januar 2021 rief der Verein RetroGames e.V. den Notstand aus, weil man die Austellungsräume im Juni 2021 verlassen müsse. Zum Stichtag war noch keine neue Bleibe für die 70 Videospielautomaten, Flipper, Heimkonsolen und Computer gefunden, nun haben die Betreiber aber verkündet, dass ein neuer Standort gefunden wurde. Man werde weiterhin in Karlsruhe beheimatet sein, wo genau die neue Location ist wolle man aktuell noch nicht verraten. Sie bietet aber einige Vorzüge gegenüber dem alten Standort:

Deutlich mehr Parkplätze als zuvor

Im Erdgeschoss

Ebenerdiger Fläche, keine hohen Stufen mehr

Barrierefreie Toiletten

Bessere Erreichbarkeit von der A5 und Südtangente

Anbindung an Bus und Tram

Mehr Fläche für Besucher und damit auch breitere Gänge

Der Retro Games e.V. bittet auch weiterhin noch um Geldspenden, denn die Restauration und der Unterhalt der Geräte koste einiges an Geld, der Umzug sei außerdem mit einigen Zusatzkosten verbunden. Einen Termin für die Wiedereröffnung für Besucher haben die Betreiber aktuell noch nicht, es kommt darauf an, wie schnell man vorankomme. Die freiwilligen Helfer werden in der näheren Zukunft mit weiteren Infos versorgt werden.