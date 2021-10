PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 11. bis 15. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One und Windows PC erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Back 4 Blood

Optimiert für Xbox Series X|S – Ab Tag eins erhältlich mit Xbox Game Pass: Back 4 Blood ist packender Ego-Shooter von den Macher*innen der hochgelobten Left 4 Dead-Reihe. Tauche in eine detailreiche Koop-Kampagne ein, die Du mit drei weiteren Freund*innen bestreitest. Im Multiplayer-Modus entscheidest Du selbst, ob Du das intuitive Gameplay als Mensch oder als Ridden bestreiten möchtest.

Disco Elysium: The Final Cut

Optimiert für Xbox Series X|S – Schüchtere Deine Widersacher*innen ein, schmeichle einflussreichen Persönlichkeiten und lasse, wenn nötig, die Muskeln spielen. Schreibe Gedichte, singe Karaoke und tanze, als gäbe es kein Morgen. Disco Elysium definiert die Grenzen eines abenteuerlichen Rollenspiels von Grund auf neu.

Catty & Batty: The Spirit Guide

Optimiert für Xbox Series X|S – Catty & Batty: The Spirit Guide ist ein unterhaltsames Couch-Koop-Puzzle-Spiel, das von Lemmings und Tower Defense inspiriert ist. Kreiere einen Pfad, über den Du die Geister der Kampagne in 30 aufregenden Leveln verschwinden lassen kannst.

Immortus Temporus

Du tauchst in ein Rätselspiel ein, das sich von konventionellen Regeln abhebt. Wenn Du Spaß daran hast, Deine Fähigkeiten durch konsequentes Üben und unermüdliche Entschlossenheit zu verbessern, ist Immortus Temporus genau das Richtige für Dich. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die einzelnen Level zu meistern, aber Achtung: Berührst Du ein Hindernis, wirst Du automatisch wieder zurück an den Spawn-Punkt versetzt.

Doctor Who: The Edge of Reality

Begleite den Doktor auf seinem Weg, das Universum vor einem unaufhaltsamen Feind zu retten.

Godstrike

Hier zählt nicht nur Geschick, sondern auch das richtige Timing: Stelle Dich jedem Boss und bezwinge ihn, bevor die Zeit abläuft. Dabei gilt: Zeit ist Geld und Gesundheit. Wenn Du Items kaufst oder verwundet wirst, verringert sich automatisch auch die verbleibende Kampfzeit.

Henchman Story

Optimiert für Xbox Series X|S – Du schlüpfst in die Rolle eines angeschlagenen Handlangers, der für einen stümperhaften Superschurken arbeitet. Entsprechend dieses Settings wartet auf Dich ein großes Stück Superhelden-Satire voller bunter Charaktere. Auch einfache Handlanger haben Rechnungen zu bezahlen und manchmal können sie sogar Entscheidungen treffen, die große Folgen haben.

Jackbox Party Pack 8

Optimiert für Xbox Series X|S – Plane einen Spieleabend mit dem verdrehten Drawful Animate, durcheinander gewürfelten Sätzen in Job Job, dem richtigen Teamwork in The Poll Mine, Zeichnen und Schlussfolgern in Weapons Drawn sowie Glücks- und Ratespiel in The Wheel of Enormous Proportions.

Murder House

Ein Fernsehteam bricht in das alte, verlassene Haus eines hingerichteten Serienmörders ein, um eine reißerische Spukhaus-Story zu drehen. Aber ist der berüchtigte Easter Ripper wirklich tot oder wartet er nur darauf, die Eindringlinge einen nach dem anderen umzulegen? Wer wird in diesem Survival-Horrorspiel überleben?

Ring of Pain

Xbox Game Pass – Ring of Pain ist ein Roguelike Card Crawler, in dem jeder Schritt gut überlegt sein will. Holst Du Dir die Beute oder erlegst Du zuerst einen heimtückischen Schurken? Sonderbare Freunde bringen Geschenke und wertvolle Schätze, und Deine Ausrüstung solltest Du mit Bedacht wählen, um zu überleben.

The Riftbreaker

Optimiert für Xbox Series X|S – Ab Tag eins erhältlich mit Xbox Game Pass: Du bist Teil eines Elite-Wissenschafts-Kommandos in einem hochentwickelten Mecha-Suit. Über ein Portal erreichst Du einen fernen Planeten, baust dort eine Basis auf und ermöglichst die Rückreisen zur Erde und die weitere Kolonisierung des Weltalls. Du erforschst die Umwelt des Planeten und entwickelst neue Erfindungen, um das Überleben der Menschen zu sichern.

Vzerthos: The Heir of Thunder

Vzerthos: The Heir of Thunder ist ein isometrischer 2D-Shooter im Old-School-Techno-Fantasy-Stil. Als Erbe des Donnergottes verfügst Du über ein Arsenal von drei Arten von Waffen – nutze sie, um Deine Feinde zu besiegen!

Ancient Stories: Gods of Egypt

Deine Stadt wird in diesem spannenden Match-Three-Adventure von einem bösen Pharao bedroht. Ancient Stories: Gods of Egypt bietet mit einem Standard-, einem fortgeschrittenen und einem freien Modus Einstellungen für drei verschiedene Schwierigkeitsgrade.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Optimiert für Xbox Series X|S – Werde zur Klinge, die Dämonen vernichtet! Als Tanjiro Kamado erlebst Du die Geschichte, die im Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba erzählt wird. Tanjiro kämpft gegen eine dämonische Bedrohung, um die Menschlichkeit seiner Schwester Nezuko wiederherzustellen. Im Versus-Modus könnt Ihr auch gemeinsam Online- oder Offline-2v2-Schlachten kämpfen.

Gleylancer

Optimiert für Xbox Series X|S – Gleylancer ist ein legendärer Weltraum-Shooter aus dem Jahr 1992. Heldin ist eine Pilotin, die den Prototyp eines Raumjägers kapert, um ihren vermissten Vater zu suchen. Durch Bataillone von feindlichen Aliens führst Du Dein Schiff in die Tiefen des Universums.

NHL 22

Optimiert für Xbox Series X|S – Eine der leistungsstärksten Game-Engines der ganzen Branche lässt Dich in der neuesten Ausgabe von EA Sports NHL jeden Schuss, jede Flanke und jeden Treffer unvergleichlich detailliert erleben. In NHL 22 wachsen die Eishockey-Stars über sich hinaus wie nie zuvor.

The Good Life

Ab Tag eins erhältlich mit Xbox Game Pass: Die Journalistin Naomi Hayward ertrinkt in Schulden. Als sie einen Auftrag der Zeitung The Morning Bell annimmt, um das Geheimnis einer kleinen englischen Stadt zu lüften, findet sie sich weit weg von ihrer Heimat New York in Rainy Woods wieder, das als der glücklichste Ort der Welt bekannt ist.