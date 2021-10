GTA - The Trilogy: Definitive Edition angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Schon länger brodelten die Gerüchte, jetzt ist es offiziell: Anlässlich des zwanzigsten Jubiläums von GTA 3 hat Rockstar Grand Theft Auto - The Trilogy - Definitive Edition angekündigt. Die Sammlung der Spiele GTA 3, GTA - Vice City und GTA - San Andreas wird im Laufe des Jahres in überarbeiteter Form neu erscheinen. Alle Spiele sollen grafisch angepasst werden und "moderne Gameplay-Verbesserungen" erhalten. Schon vor dem Erscheinen der Definitive Edition werden die klassischen Versionen der drei Titel aus den digitalen Stores verschwinden.

Weitere Infos zur Sammlung will Rockstar in den nächsten Wochen bekannt geben. Grand Theft Auto - The Trilogy - Defintiive Edition wird 2021 für PC sowie auf PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S erscheinen. 2022 werden Versionen für Android und iOS folgen.