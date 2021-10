Bloodborne: Gerüchte um Remake verdichten sich

PS4

Über sechs Jahre ist Bloodborne (im Test, Note: 9.0) mittlerweile alt. Der PS4-Exklusivtitel von From Software nahm sich zwar die vom selben Entwickler stammende Dark Souls-Reihe in einigen Elementen zum Vorbild, verpackte das Geschehen aber in ein viktorianisch angehauchtes Setting mit Lovecraft-Elementen und spendierte dem Ganzen ein flotteres Kampfsystem.

Bereits seit einiger Zeit gibt es in der Videospielbranche bereits Gerüchte darüber, dass ein Remake zu Bloodborne in Arbeit sein soll. Jedoch gab es weder von Sony noch von From Software bisher eine offizielle Bestätigung. Allerdings hat die kürzliche Übernahme Sonys von Bluepoint Software die Gerüchteküche weiter angeheizt. Schließlich hatte das Studio in der Vergangenheit Shadow of the Colossus und Demon's Souls neu aufgelegt. Nun will Colin Moriarty aus zuverlässigen Quellen erfahren haben, dass Bloodborne ebenfalls einer Frischzellenkur unterzogen werden soll und sich einmal mehr Bluepoint dieser Aufgabe annehmen wird.

Moriarty war in der Vergangenheit bei Kinda Funny, betreibt die Firma Last Stand Media, die die Podcasts Sacred Symbols: A PlayStation Podcast und Defining Duke: An Xbox Podcast veröffentlicht. Für die Seriösität seiner Aussagen spricht, dass Moriarty in der Branche seit vielen Jahren vernetzt ist und entsprechend gute Kontakte hat.

Ein Remake von Bloodborne ist deshalb nicht abwegig, da das Action-Rollenspiel selbst auf der PS5 noch in 30 Bildern pro Sekunde läuft. Zwar ist es Moddern gelungen, den Titel auf 60 fps zu bringen, ein offizieller Patch steht immer noch aus.