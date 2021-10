PM: PlayTalk: 7 Sidekicks und warum wir sie lieben (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es gibt kaum ein Spiel, in dem es keinen Sidekick gibt. Sie sind meist eine wichtige Bezugsperson und stehen uns mit Rat, Tat und ihrem Leben zur Seite. Praktisch! Viele von ihnen sind menschlich, aber es gibt auch zahlreiche Tiere und tierähnliche Wesen, die sich mit euch ins Abenteuer stürzen.

Einen unserer All Time Favorites stellt Sully aus Uncharted dar. Victor „Sully“ Sullivan mag schon etwas betagter sein, aber er hat es echt drauf! Er ist nicht nur ein guter Freund von Nathan Drake, sondern steht ihm auch als Mentor zur Seite. Was wäre Nathan nur ohne ihn?

Eine ganz besondere Art von tierischem Begleiter ist Trico aus The Last Guardian. Trico ist wahnsinnig groß und gefährlich, gleichzeitig aber auch ein echtes Kuscheltier. Die ersten Spielstunden hat er mich allerdings auch echt einige Nerven gekostet! Trico ist ziemlich störrisch und es ist gar nicht so einfach, mit ihm von A nach B zu kommen, da er nicht immer auf seine Befehle reagiert. Doch glaubt mir, ihr müsst nur durchhalten! Er ist der wohl herzergreifendste Sidekick ever.

Die tierischen Begleiter in Far Cry 6 gehorchen ein bisschen besser! Wolltet ihr also schon immer mit einem Dackel im Rollstuhl kämpfen, einen Alligator losschicken oder ein wildes Huhn auf Feinde loslassen, ist das eure Chance!

Mein persönliches Highlight der letzten Wochen: Die süßen Rotts! Knuddelig mit großen Augen und auch noch richtig stylisch angezogen! Wie cool sind bitte die schwarzen Kugeln mit ihren Hüten?!

Falls ihr Kena: Bridge of Spirits noch nicht gespielt habt, solltet ihr das am Wochenende auf jeden Fall nachholen!

Die Kollegen von Inside PlayStation haben sich in bewegter Form mit Sidekicks auseinandergesetzt. Spoiler: Sie sind auf den Hund gekommen!

Ihr habt jetzt eine Menge über Sidekicks erfahren, die wir so richtig cool finden. Jetzt seid ihr an der Reihe: Welche Sidekick ist euch im Gedächtnis geblieben? Unter allen Kommentaren verlosen wir bis zum 15. Oktober 2021 insgesamt 1 x 20 Euro Store-Guthaben. Die allgemeinen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.