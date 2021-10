Spieleveteranen #237: Off-Topic

Heute mit Metroid, Dune und Bob Ross

Teaser Einmal im Monat lassen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer die Spiele mal Spiele sein und tauschen sich stattdessen über Bücher, Serien, Filme und andere fachfremde Themen aus.

Jeden Monat kriegen Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen in der exklusiven Off-Topic-Folge das Kontrastprogramm zu den üblichen Spiele-Themen, wenn die Veteranen ausführlich über ihren sonstigen Medienkonsum reden. Ob Filme, Serien, Bücher oder Musik.

In dieser Ausgabe erwartet euch unter anderem die Antwort auf die Frage, ob der neue Dune-Film auch beim zweiten Ansehen noch begeistern kann. Mit Free Guy haben sich Jörg und Heinrich einen Film angesehen, der nicht nur entfernten Videospiel-Bezug hat. Mit 20.000 Meilen unter dem Meer wird ein echtes Klassiker-Buch ausgegraben, bevor es mit Foundation und Only Murderers in the Building hochaktuell wird.

Schon gewusst? Als Patreon-Patron der Spieleveteranen erhaltet ihr nicht nur zwei zusätzliche exklusive Podcast-Folgen jeden Monat, sondern könnt auch die kostenlosen Episoden für alle schon 24 Stunden früher hören.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Die letzte Off-Topic-Folge ist etwas her, die heutige wird also prall gefüllt sein.

0:02:25 Gemischte News: Civilization feiert den 30. Geburtstag, Konami will gerüchteweise alte Marken neu aufleben lassen, Ghost Recon kriegt einen neuen Free-to-Play-Ableger und ein Campingplatz in Holland wird seit 1985 mit einem Atari ST verwaltet.

0:17:42 Was haben wir zuletzt gespielt? Far Cry 6, Impostor Factory, Metroid Dread und Phoenix Point in der Behemoth Edition.

0:37:20 Die Hörerfragen zum Tage von Lars Batje und Martin Krause.

0:46:17 Off-Topic

0:46:46 Wir frösteln, kriegen gewürzte Kürbis-Getränke in rauen Mengen angedreht und stimmen uns auf die Weihnachtsfeiertage ein. Außerdem stellen wir Mutmaßungen über die Witcher-Serie für Kinder an.

0:52:43 Film-Ressort: Free Guy, Kate, zum zweiten Mal Dune und Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier.

1:08:15 Buch-Ressort: Nochmal Dune, die Perry Rhodan-Reihe feiert ihren 60. Geburtstag, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne und Blutige Nachrichten von Stephen King.

1:16:09 Serien-Ressort: Foundation, Im Auge des Wolfes, Reservation Dogs, McCartney 3,2,1 und Only Murderers in the Building.