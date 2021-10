Kathy Rain - Director's Cut erscheint am 26. Oktober // Launch-Trailer

PC Linux MacOS

Die schwedischen Indie-Entwickler Cliffop Games haben soeben bekannt gegeben, dass ihr Pixel-Adventure Kathy Rain - Director's Cut am 26. Oktober erscheinen wird und in dem Zuge auch einen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt.

Genau wie im Original von 2016 spielt ihr auch in der Neuauflage die kettenrauchende Journalismus-Studentin und Motorrad-Liebhaberin Kathy Rain, die im Jahr 1995 den mysteriösen Tod ihres kürzlich verstorbenen Großvaters in ihrer Heimatstadt untersucht. Die verbesserte Version enthält unter anderem erweiterte Story-, Rätsel- und Gameplay-Elemente, eine neu vertonte englische Sprachausgabe, optimierte Grafiken, neue Musik sowie neue Steuerungsmöglichkeiten.

Mit der im August veröffentlichten Demoversion könnt ihr euch schon jetzt einen Eindruck davon verschaffen. Damals wurde auch bekannt gegeben, dass Besitzer der Ursprungsversion einen Rabatt von 50 Prozent auf den Director's Cut erhalten werden.