PM: Neue Hardware und mehr zum 20-jährigen Jubiläum (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am 15. November feiert Xbox 20 Jahre gemeinsames Gaming! Die Fans haben Xbox zu dem gemacht, was es heute ist und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die nächsten 20 Jahre bringen.

Xbox feiert seine Geschichte mit dem 20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller und dem 20th Anniversary Special Edition Xbox Stereo Headset, die direkt am 15. November erscheinen und ab sofort vorbestellt werden können. Xbox hat sich von den schönsten Erinnerungen aus den letzten 20 Jahren inspirieren lassen und nicht nur ein, sondern gleich zwei einzigartige Produkte entworfen, um diesen Meilenstein zu feiern.

Elegant und nostalgisch – alles in einem Paket. Der 20th Anniversary Special Edition Controller interpretiert das durchsichtige Grün des ersten Xbox Debug-Kits neu. Das Gehäuse des Controllers ist schwarz mit silbernen Innenteilen, damit Du jedes Detail sehen kannst. Die nostalgische, grüne Xbox-Taste erinnert an das erste grüne Xbox-Logo. Die legendäre Farbe findet sich auch an den hinteren Griffen und um das Hybrid-D-Pad herum.

Der 20th Anniversary Special Edition Controller verfügt bei aller Nostalgie natürlich trotzdem über alle Funktionen der neuesten Xbox Wireless Controller, wie z. B. eine verbesserte Ergonomie, die optimierte geräteübergreifende Konnektivität, eine spezielle Share-Taste sowie die geringe Latenz. Außerdem kannst Du Deine Geräte wie Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PCs, Android und iOS über Xbox Wireless und Bluetooth® ganz einfach koppeln und zwischen ihnen wechseln.

Wenn Du den Controller an Deine Xbox Series X|S anschließt, schaltest Du damit automatisch einen exklusiven 20th Anniversary Dynamic Background frei.

Verbinde Deinen 20th Anniversary Special Edition Controller mit Xbox Series X|S Deiner Freund*innen, um ihnen ebenfalls diesen dynamischen Hintergrund zu schenken! Sobald Du jedoch einen anderen Hintergrund auswählst, verschwindet er und Du musst den 20th Anniversary Controller erneut anschließen, um ihn wieder freizuschalten.

Der 20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller ist ab dem 15. November erhältlich und kann ab sofort für 69,99 Euro bei verschiedenen Einzelhändlern und im Microsoft Store vorbestellt werden.

Besuche xbox.com für weitere Informationen.

Die 20th Anniversary Special Edition basiert auf dem neuen Xbox Stereo Headset und ist etwas ganz Besonderes. Das Headset zeichnet sich durch ein schwarzes, transparentes Gehäuse mit silbernen Innenteilen aus. Ein Blick ins Innere offenbart, was dieses Headset zum Leben erweckt. Du findest grüne Akzente am Mikrofon sowie an der Innen- und Außenseite der Hörmuscheln. Auf der linken Seite ziert das 20th Anniversary-Logo im nostalgischen Xbox-Grün das Headset. Auf der rechten Seite ist das Xbox-Logo aufgedruckt, wie bei den Xbox Wireless und Stereo-Headsets.

Genau wie das neue Xbox Stereo Headset bietet es ultraweiche, große Ohrmuscheln und eine hervorragende Audio- und Chatqualität. Du kannst die Lautstärke durch Drehen der rechten Hörmuschel einstellen oder die Hörer mit dem praktischen Regler am Ohr schnell stummschalten. Das Headset unterstützt außerdem räumliche Klangtechnologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X (kann zusätzliche Käufe oder App-Downloads erfordern).

Das 20th Anniversary Special Edition Xbox Stereo Headset ist ab dem 15. November erhältlich und kann ab sofort für 69,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Besuche xbox.com für weitere Informationen.

Der Razer Universal Quick Charging Stand for Xbox – 20th Anniversary Limited Edition ist eine unverzichtbare Ergänzung, die 20 Jahre Gaming, Leidenschaft und Freundschaft feiert und Deinen Controller immer einsatzbereit hält. Um Dein Setup perfekt abzurunden, besteht dieser Ladeständer aus dem gleichen langlebigen Material und hat die gleichen Farben und das gleiche Design wie der 20th Anniversary Special Edition Controller. Die Station lädt Deinen Controller in weniger als drei Stunden vollständig auf und ist mit einem Überladeschutz ausgestattet – das verhindert Überhitzung und Kurzschlüsse. Melde Dich auf Razer.com an, um benachrichtigt zu werden, sobald der Razer Universal Quick Charging Stand for Xbox – 20th Anniversary Limited Edition erhältlich ist.

Besuche Razer.com für weitere Informationen.

Damit auch Du selbst den 20th Anniversary Look an den Start bringen kannst, findest du im Xbox Gear Shop alles, was du brauchst! Unter anderem gibt es ein T-Shirt und eine Mütze, die von der Xbox Home-Taste auf dem 20th Anniversary Special Edition Controller inspiriert sind. Die hochwertigen, alltagstauglichen Kleidungsstücke wurden mit viel Liebe für alles, was mit Xbox zu tun hat, zur Feier von 20 Jahren Gaming entworfen. Das Xbox 20th Anniversary Black & Green Sphere-T-Shirt und die Mütze sind ab heute im Xbox Gear Shop erhältlich. Der Xbox Gear Shop versendet Bestellungen von den USA aus in die meisten Länder, also sichere Dir Dein Exemplar, bevor es vergriffen ist!

Besuche gear.xbox.com, um die neuesten Produkte und mehr zu entdecken.

Xbox kann es kaum erwarten, das 20-jährige Jubiläum am 15. November mit Dir zu feiern – mit all diesen großartigen Artikeln, die den Xbox-Spirit untermauern! In der Zwischenzeit freut sich das gesamte Team Xbox auf Deine spannendsten Gaming-Momente der letzten 20 Jahre und vieles mehr! Teile sie mit der Community auf Twitter unter dem Hashtag #Xbox20.