Animal Crossing - New Horizons: Direct-Special kommt am 15. Oktober

Während der letzten Nintendo Direct (zur News) hat Nintendo neben Neuankündigungen wie Kirbys 3D-Debüt oder langerwarteten Spieleindrücken zum dritten Ableger der Hexe Bayonetta (zur News) unter anderem auch einen kurzen Teaser für die neuesten Zusatzinhalte zu Animal Crossing - New Horizons (zum Test 7.5) gezeigt.

In dem Teaser sieht man kurz, wie die Spielfigur dem Café Taubenschlag einen Besuch abstattet, das wieder wie in früheren Serienablegern ein Teil des Museums zu sein scheint. Die Zuschauer wurden dann auf eine spezielle Direct-Präsentation zu New Horizons verwiesen, die im Oktober stattfinden wird.

Den konkreten Termin für diese Ausgabe hat Nintendo soeben auf Twitter bekanntgegeben: Am 15.10.2021 um 16 Uhr gibt es rund 20 Minuten lang Neuigkeiten zu den Inhalten, die im November ins Spiel integriert werden sollen.

Die Feel-Good-Lebenssimulation für Nintendos Hybrid-Konsole erschien im März 2020, konnte sich bisher ganze 33,89 Millionen mal verkaufen und gehört damit zu den bestverkauften Videospielen auf Switch.