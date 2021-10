PM: Gemeinsam mit adidas ins 20-jährige Jubiläum von Xbox (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Für Xbox und adidas steht das Spiel und alles, was dazugehört, im Mittelpunkt. Zum 20-jährigen Jubiläum von Xbox veröffentlichen die beiden Unternehmen gemeinsam einen Sneaker, dessen Design von den beliebten Xbox-Konsolen inspiriert ist.

Die Zusammenarbeit umfasst einen exklusiven adidas Originals Sneaker im Xbox-Look: den Xbox 20th Forum Tech. Er zeichnet sich durch auffällige grüne Details aus, die an den Look der ersten Xbox-Konsole und den Start von Halo: Combat Evolved erinnern. Das Design des Sneakers verbindet nostalgische mit modernen Elementen. So zeigt er exemplarisch, wie Xbox auf seine Historie zurückblickt: Die vergangenen 20 Jahre waren großartig, doch die Zukunft des Gaming wird noch besser.

Der Release des Xbox 20th Forum Tech markiert allerdings erst den Beginn der Partnerschaft. In den nächsten Monaten werden Xbox und adidas weitere Sneaker herausbringen, die von vergangenen und aktuellen Xbox-Konsolengenerationen inspiriert wurden. Folge Xbox auf Twitter, um den Release der neusten Sneaker im Blick zu behalten und vielleicht sogar ein eigenes Paar der limitierten Auflage zu gewinnen.

Die Zusammenarbeit zwischen Xbox und adidas markiert außerdem den Startschuss für die weltweite Einführung des Programms Always Played In, Never Played Out, das die beliebtesten Spiele-Epochen der vergangenen zwei Jahrzehnte in den Bereichen Sport, Gaming, und Lifestyle in den Vordergrund rückt und entsprechend feiert. So wie Spiele dazu da sind, gespielt zu werden, sind Schuhe dazu gedacht, mit ihnen zu spielen – vom Bolzplatz bis zur Couch und darüber hinaus.

Der Launch-Trailer adidas Originals by Xbox – 20 Years of Play bezieht sich insbesondere auf die Skateboard-Kultur, die zum Release der ersten Xbox-Konsole während der frühen 2000er Jahre am weitesten verbreitet war. Gefilmt und geschnitten wie ein Skatevideo aus dem Jahr 2001 folgst Du einer Gruppe von Freund*innen, die in den Xbox 20th Forum Tech Sneakern durch den Tag skaten, Tricks zeigen und schließlich Halo: Combat Evolved auf der allerersten Xbox spielen.

Wir danken Dir, dass Du Xbox gemeinsam mit unserer Community zu einem Ort machst, an dem Familien und Freund*innen aus der ganzen Welt zum Spielen zusammenkommen. Umso mehr freuen wir uns deshalb, unser 20-jähriges Jubiläum gemeinsam mit Dir und adidas zu feiern!